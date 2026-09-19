Roma vs Inter de Milán en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 5

El campeonato italiano ofrece un gran platillo este sábado cuando La Loba enfrente al conjunto nerazzurro

Sigue el minuto a minuto del Roma vs Inter. | Claro Sports.

Alineaciones del Roma vs Inter de Milán para la jornada 5, al momento

Estos son los elementos seleccionados para ver el partido de la jornada en la Serie A

Roma: Mile Svilar (P); Nahuel Molina, Gianluca Mancini, Leonardo Balerdi, Mario Hermoso, Wesley Franca; Bryan Cristante, Manu Koné, Paulo Dybala, Matías Soule y Donyell Malen.

Mile Svilar (P); Nahuel Molina, Gianluca Mancini, Leonardo Balerdi, Mario Hermoso, Wesley Franca; Bryan Cristante, Manu Koné, Paulo Dybala, Matías Soule y Donyell Malen. Inter de Milán: Josep Martínez (P); Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Manauel Akanji, Yann Aurel Bisseck, Andy Diouf, Curtis Jones, Nicollo Barella, Piotr Zieliński, Marcus Thuram y Lautaro Martínez (c).

¿Dónde ver el Roma vs Inter de Milán en vivo? Canales de TV y streaming online

Este encuentro entre La Loba y el conjunto Nerazzurro lo podrá seguir a través de ESPN y en su plataforma de Disney+.

¿A qué hora inicia el Roma vs Inter de Milán hoy 19 de septiembre de 2026?

El partido entre Roma e Inter de Milán inicia este sábado 19 de septiembre en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

¡PARTIDAZO EN LA CAPITAL ITALIANA!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Roma vs Inter de Milán! El conjunto de La Loba recibe en el Estadio Olímpico de esta mítica e histórica ciudad al cuadro Interista. La Serie A 2026-27 continúa con uno de los partidos de la jornada 5, en un duelo entre dos equipos que buscan sumar puntos y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato italiano.

Desde este espacio podrás seguir todas las acciones del partido en vivo, con goles, jugadas, alineaciones, cambios, tarjetas y lo más importante que ocurra durante los 90 minutos. Roma e Inter de Milán se enfrentan en un nuevo capítulo de una de las rivalidades con más historia del futbol italiano.

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