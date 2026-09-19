Roma vs Inter de Milán en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 5
El campeonato italiano ofrece un gran platillo este sábado cuando La Loba enfrente al conjunto nerazzurro
Alineaciones del Roma vs Inter de Milán para la jornada 5, al momento
Estos son los elementos seleccionados para ver el partido de la jornada en la Serie A
- Roma: Mile Svilar (P); Nahuel Molina, Gianluca Mancini, Leonardo Balerdi, Mario Hermoso, Wesley Franca; Bryan Cristante, Manu Koné, Paulo Dybala, Matías Soule y Donyell Malen.
- Inter de Milán: Josep Martínez (P); Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Manauel Akanji, Yann Aurel Bisseck, Andy Diouf, Curtis Jones, Nicollo Barella, Piotr Zieliński, Marcus Thuram y Lautaro Martínez (c).
¿Dónde ver el Roma vs Inter de Milán en vivo? Canales de TV y streaming online
Este encuentro entre La Loba y el conjunto Nerazzurro lo podrá seguir a través de ESPN y en su plataforma de Disney+.
¿A qué hora inicia el Roma vs Inter de Milán hoy 19 de septiembre de 2026?
El partido entre Roma e Inter de Milán inicia este sábado 19 de septiembre en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México.
¡PARTIDAZO EN LA CAPITAL ITALIANA!
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Roma vs Inter de Milán! El conjunto de La Loba recibe en el Estadio Olímpico de esta mítica e histórica ciudad al cuadro Interista. La Serie A 2026-27 continúa con uno de los partidos de la jornada 5, en un duelo entre dos equipos que buscan sumar puntos y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato italiano.
Desde este espacio podrás seguir todas las acciones del partido en vivo, con goles, jugadas, alineaciones, cambios, tarjetas y lo más importante que ocurra durante los 90 minutos. Roma e Inter de Milán se enfrentan en un nuevo capítulo de una de las rivalidades con más historia del futbol italiano.