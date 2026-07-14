Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 11 Vichy – Nevers

Tras la jornada del Día Nacional de Francia, tenemos una etapa llana que apunta a los sprinters en esta segunda semana de La Grande Boucle

Etapa 11 Tour de France 2026: perfil, horarios y dónde mirar | Claro Sports

Tras el primer día de pausa del Tour de France 2026, tuvimos una de las jornadas más especiales cada año el martes, la del Día Nacional de Francia, el 14 de julio. La organización de la carrera preparó una etapa 10 con siete puertos de montaña, incluyendo dos de primera categoría para cerrar la jornada, que tuvo de nuevo como protagonista al líder, Tadej Pogacar.

Richard Carapaz atacó a menos de 38 km. de meta, previo al ascenso al puerto de Puy Mary – Pas de Peyrol, lo queseleccionó todavía más al grupo de los favoritos, que se redujo a menos de 20 corredores. A 1 km. de la cima del Col de Pertus, Tadej Pogacar no esperó más y se fue a buscar al ecuatoriano, a quien alcanzó y en solitario ganó la etapa 10 para dar otro golpe de autoridad y acercarse a su quinto título del Tour.

En cuanto a Isaac del Toro, el mexicano no tuvo su mejor jornada. Perdió contacto con el grupo de Vingegaard, Ayuso, Seixas y Evenepoel en las últimas rampas del Col de Pertus, por lo que deja la camiseta blanca y sale del podio. Entró a un minuto de los otros contendientes por el Top 3, por lo que queda séptimo de la general, a 46 segundos del español Ayuso, cuarto de la general y primero de los jóvenes tras 10 fracciones del Tour. Paul Seixas también le supera por 33 segundos.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 11 de Vichy – Nevers?

La etapa 11 del Tour está programada para el miércoles 15 de julio, con el inicio a las 13:50 horas, tiempo local, 5:50 a.m. de la CDMX y 6:50 a.m. de Colombia.

Se trata de una jornada llana, con apenas dos puertos de cuarta categoría. Un recorrido de 161.3 km. que saldrá de Vichy y termina en Nevers. A priori, se trata de una jornada que favorecería a los sprinters, con una llegada masiva, aunque también puede ser un día en que algún equipo se anime a ir en la fuga y cruzar la meta en solitario si los equipos de los favoritos prefieren guardar fuerzas tras la jornada del martes.

Altimetría del Tour de Francia, etapa 11 | Tour de Francia Oficial.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

Los mejores momentos de la etapa 11 del Tour de France 2026 los podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports con un programa especial con los mejores momentos de la jornada en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión en vivo se puede seguir en México por la señal de ESPN y Disney+, comenzando la transmisión a las 05:30 a.m. de la CDMX. En Colombia, transmiten Caracol TV y RCN, y en Claro Sports podrás seguir la carrera minuto a minuto online.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

La edicción 113 de La Grande Boucle llega a su punto medio. El miércoles 15 de julio es la etapa 11 de 21 de los 3,289.8 km. que componen el recorrido de 2026. Será la primera de dos jornadas llanas. Te presentamos los resultados de las 10 jornadas previas y de las 10 que siguen la undécima fracción de este miércoles.

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