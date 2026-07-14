Frenkie de Jong habría sufrido una lesión de rodilla y estaría cuatro meses fuera

El mediocampista neerlandés regresó a Barcelona con molestias y deberá someterse a nuevas pruebas antes de conocer el diagnóstico definitivo

Frenkie de Jong podría perderse el inicio de la temporada | Reuters

Frenkie de Jong habría sufrido una lesión importante en la rodilla que podría mantenerlo hasta cuatro meses fuera de las canchas. De acuerdo con información del diario español MARCA, el mediocampista acudió este lunes a las instalaciones del Barcelona y encendió las alertas durante las revisiones médicas de pretemporada.

El reporte indica que todavía no existe un diagnóstico definitivo, por lo que el futbolista deberá someterse a estudios adicionales durante los próximos días. El club esperará los resultados antes de confirmar el alcance de la lesión y el tiempo estimado de recuperación.

Hasta el momento, el FC Barcelona no ha publicado un comunicado médico sobre el estado del neerlandés. En caso de confirmarse el periodo de cuatro meses, De Jong podría volver hasta noviembre y se perdería una parte del inicio de la temporada.

Frenkie de Jong podría perderse el arranque de la temporada

El centrocampista, de 29 años, tenía previsto reincorporarse a los entrenamientos del Barcelona el próximo 20 de julio, después de disputar el Mundial 2026 con Países Bajos. Su regreso al trabajo dependerá ahora de las pruebas y del tratamiento que determinen los médicos.

De Jong participó en los cuatro partidos de su selección durante la Copa del Mundo. Jugó 90 minutos ante Japón, 59 frente a Suecia, 72 contra Túnez y 110 en la eliminación ante Marruecos, encuentro que se definió en la tanda de penaltis.

Durante los dos últimos compromisos apareció con un vendaje en la rodilla derecha. Reportes procedentes de Países Bajos señalaron que habría jugado infiltrado debido a las molestias que presentaba en esa articulación.

El mediocampista también ha sufrido distintos problemas físicos en temporadas recientes. En la campaña anterior una lesión muscular lo mantuvo cerca de dos meses sin actividad, mientras que anteriormente una lesión de tobillo provocó dos periodos de baja y 31 partidos perdidos.

El Barcelona deberá esperar el diagnóstico definitivo antes de establecer una fecha de regreso. Por ahora, la posible ausencia de cuatro meses continúa como una estimación y todavía no ha sido confirmada oficialmente por el club.

Te puede interesar: