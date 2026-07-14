Todos los campeones de goleo en la historia de los Mundiales

Mbappé y Messi tienen una cerrada lucha por quedarse con el botín de oro en la Copa del Mundo de 2026

Los goleadores de los Mundiales | AFP

Con únicamente las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final pendientes, el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva con una batalla individual todavía abierta. Kylian Mbappé y Lionel Messi comparten la cima de la tabla de goleadores con ocho tantos, mientras Inglaterra mantiene a Jude Bellingham y Harry Kane al acecho.

El campeonato de goleo ha acompañado a la Copa del Mundo desde su primera edición en Uruguay 1930. A lo largo de la historia, delanteros, mediocampistas y figuras de distintas generaciones han conquistado el reconocimiento, con registros que van desde los cuatro goles compartidos de Chile 1962 hasta los 13 de Just Fontaine en Suecia 1958.

Guillermo Stábile fue el primer máximo anotador de un Mundial al convertir ocho goles con Argentina en 1930. Después aparecieron Oldřich Nejedlý, Leônidas da Silva y Ademir, antes de que Sándor Kocsis elevara el registro a 11 anotaciones durante Suiza 1954.

El récord absoluto llegó cuatro años después. Just Fontaine marcó 13 goles en Suecia 1958, una cifra que continúa vigente y que ningún futbolista ha podido igualar. Su marca permanece como una de las más difíciles de alcanzar en la historia del torneo.

Chile 1962 dejó el campeonato de goleo más repartido, con seis jugadores empatados en cuatro anotaciones. Garrincha, Vavá, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković y Leonel Sánchez compartieron el reconocimiento en una edición sin un dominador individual.

En las décadas siguientes surgieron nombres como Eusébio, Gerd Müller, Mario Alberto Kempes, Paolo Rossi y Gary Lineker. Todos ellos combinaron impacto individual con recorridos importantes de sus selecciones, aunque ser campeón de goleo no siempre significó levantar la Copa del Mundo.

El cambio de siglo mantuvo la presencia de figuras internacionales. Ronaldo Nazário lideró Corea-Japón 2002 con ocho goles, Miroslav Klose hizo cinco en Alemania 2006 y James Rodríguez terminó Brasil 2014 con seis, pese a que Colombia quedó eliminada en cuartos de final.

Harry Kane se llevó el reconocimiento en Rusia 2018 con seis tantos, mientras que Kylian Mbappé fue el máximo goleador de Qatar 2022 con ocho. El francés ahora tiene la posibilidad de convertirse en uno de los pocos futbolistas capaces de repetir el título de goleo en ediciones consecutivas.

Todos los campeones de goleo en la historia de los Mundiales

Uruguay 1930: Guillermo Stábile, Argentina — 8 goles

Guillermo Stábile, Argentina — 8 goles Italia 1934: Oldřich Nejedlý, Checoslovaquia — 5

Oldřich Nejedlý, Checoslovaquia — 5 Francia 1938: Leônidas da Silva, Brasil — 7

Leônidas da Silva, Brasil — 7 Brasil 1950: Ademir, Brasil — 9

Ademir, Brasil — 9 Suiza 1954: Sándor Kocsis, Hungría — 11

Sándor Kocsis, Hungría — 11 Suecia 1958: Just Fontaine, Francia — 13

Just Fontaine, Francia — 13 Chile 1962: Garrincha, Vavá, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković y Leonel Sánchez — 4

Garrincha, Vavá, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković y Leonel Sánchez — 4 Inglaterra 1966: Eusébio, Portugal — 9

Eusébio, Portugal — 9 México 1970: Gerd Müller, Alemania Federal — 10

Gerd Müller, Alemania Federal — 10 Alemania 1974: Grzegorz Lato, Polonia — 7

Grzegorz Lato, Polonia — 7 Argentina 1978: Mario Alberto Kempes, Argentina — 6

Mario Alberto Kempes, Argentina — 6 España 1982: Paolo Rossi, Italia — 6

Paolo Rossi, Italia — 6 México 1986: Gary Lineker, Inglaterra — 6

Gary Lineker, Inglaterra — 6 Italia 1990: Salvatore Schillaci, Italia — 6

Salvatore Schillaci, Italia — 6 Estados Unidos 1994: Oleg Salenko, Rusia, y Hristo Stoichkov, Bulgaria — 6

Oleg Salenko, Rusia, y Hristo Stoichkov, Bulgaria — 6 Francia 1998: Davor Šuker, Croacia — 6

Davor Šuker, Croacia — 6 Corea-Japón 2002: Ronaldo, Brasil — 8

Ronaldo, Brasil — 8 Alemania 2006: Miroslav Klose, Alemania — 5

Miroslav Klose, Alemania — 5 Sudáfrica 2010: Thomas Müller, David Villa, Wesley Sneijder y Diego Forlán — 5

Thomas Müller, David Villa, Wesley Sneijder y Diego Forlán — 5 Brasil 2014: James Rodríguez, Colombia — 6

James Rodríguez, Colombia — 6 Rusia 2018: Harry Kane, Inglaterra — 6

Harry Kane, Inglaterra — 6 Qatar 2022: Kylian Mbappé, Francia — 8

La lucha permanece abierta porque todos los principales candidatos siguen con vida en el torneo. Messi y Mbappé parten con ventaja, pero Bellingham y Kane todavía pueden alcanzarlos con una actuación destacada en semifinales y en la final o el partido por el tercer lugar.

El cierre también tiene un componente histórico. Mbappé busca repetir el campeonato de goleo conseguido en Qatar 2022, Messi pretende añadir otro reconocimiento individual a su trayectoria y los ingleses quieren aprovechar los encuentros restantes para modificar una clasificación que puede cambiar hasta el último partido.

Así va la tabla de goleo del Mundial 2026

Posición Jugador Selección Goles 1 Kylian Mbappé Francia 8 2 Lionel Messi Argentina 8 3 Jude Bellingham Inglaterra 6 4 Harry Kane Inglaterra 6 5 Ousmane Dembélé Francia 5

Te puede interesar: