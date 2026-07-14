Beéle, Caifanes y Andrés Calamaro encabezan el cartel del Festival Cordillera 2026: fechas, boletas y precios

Repase todo lo que usted debe saber para el Festival Cordillera, uno de los eventos musicales más esperados del año en Colombia.

Cartel del Festival Cordillera 2026 | @CordilleraFest

Llega una nueva edición del Festival Cordillera. El evento se ha convertido en uno de los más importantes en el país por varias particularidades: celebra la identidad hispanoamericana, reuniendo figuras de varios géneros. El impulso a la cultura, generación de empleo y la reunión de varias generaciones, son varios ingredientes que han fortalecido el espacio.

En efecto, durante septiembre, se confirmó este martes todo el line up de artistas confirmados. Días antes, la organización anunció a Sean Paul y a la banda Virus. Sin embargo, quedaba pendiente todo el cartel que, sin duda, pasó a ser tendencia en redes sociales. Repase aquí todo lo que debe saber.

¿Cuándo y dónde se lleva a cabo el Festival Cordillera 2026? Fechas oficiales

Este evento, que por supuesto atrae a miles de seguidores, tendrá lugar en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá. Las fechas confirmadas para el Festival Cordillera son el sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

¿Qué bandas están confirmadas para Cordillera 2026? Cartel completo

Sin duda, los artistas más destacados que tendrán lugar en el Festival Cordillera serán Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Beéle, Sean Paul y Kany García. Un evento musical para todos los gustos, desde el rock en español, pop, dancehall, afrobeat y música alternativa. Este lunes, a dos meses del evento, se confirmó el cartel por días. ¡Agéndese!

Sábado, 12 de septiembre:

Andrés Calamaro, Béele, Sean Paul, Grupo Niche, Cultura Profética, Fobia, Dread Mar I, Miguel Mateos, Ed Maverick, Virus, Poligamia, Ke Personajes, Lido Pimienta, Kapanga, Emmanuel Horvilleur, Meme del Real, Nelda Piña y sus Tambores, Paula Pera y el Fin de los Tiempos, Kei Linch, The Latin Brothers.

Domingo, 13 de septiembre:

Ricky Martin, Caifanes, Andrés Cepeda, Kany García, Panteón Rococó, Bonka, Mago de Oz, Tan Bionica, Draco Rosa, Vicente García, Diamante Eléctrico, Jarabe de Palo (feat. Pedro Capó), Los Amigos Invisibles, Doctor Krápula, Dante Spinetta, Los de Adentro, Los Estrambóticos, Árbol de Ojos, Flor de Lava, Briela Ojeda.

Este es nuestro cartel por días, porque este 12 y 13 de septiembre Bogotá se viste de cumbia, rock y tradición



🚨 Preventa para clientes de los bancos @experienciasaval @grupoaval y @dale.com.co a las 11 a.m.



🎫 Entradas por combo o por día a través de https://t.co/Vt1ZmM2G3e pic.twitter.com/JWykdw0WY9 — Festival Cordillera (@CordilleraFest) July 14, 2026

¿Cuánto cuestan las boletas para Cordillera 2026? Paquetes, preventa y venta de entradas

La venta de entradas está habilitada por la plataforma de Ticketmaster. Estos son los distintos precios a tener en cuenta, por ahora para los combos generales:

Con precios full, incluido servicio:

Combo VIP

Etapa 1: $1.829.000 pesos.

$1.829.000 pesos. Etapa 2: $1.949.000 pesos.

$1.949.000 pesos. Etapa 3: $2.099.000 pesos.

Combo General

Etapa 1: $799.000 pesos.

$799.000 pesos. Etapa 2: $859.000 pesos.

$859.000 pesos. Etapa 3: $899.000 pesos.

Combo GA+

Etapa 1: $939.000 pesos.

¿Qué otras actividades habrá en Cordillera 2026? Agenda completa del Simón Bolívar en Bogotá

El Parque Simón Bolívar se transforma en uno de los escenarios musicales más importantes de Latinoamérica. Adicionalmente, será la sede de varias actividades socioculturales para acompañar una de los festivales de música más importantes del territorio colombiano.

Zonas de Picnic y Gastronomía: Espacios diseñados para disfrutar de lo mejor de la comida local y los platos típicos de Latinoamérica.

Espacios diseñados para disfrutar de lo mejor de la comida local y los platos típicos de Latinoamérica. Mercado Emprendedor: Una feria dedicada a emprendimientos locales, moda, artesanías y productos sostenibles.

Una feria dedicada a emprendimientos locales, moda, artesanías y productos sostenibles. Activaciones de Patrocinadores: Módulos interactivos, zonas de juegos, activaciones fotográficas y áreas de descanso que ofrecen experiencias inmersivas entre los conciertos.

Módulos interactivos, zonas de juegos, activaciones fotográficas y áreas de descanso que ofrecen experiencias inmersivas entre los conciertos. Compromiso Ambiental: El festival es famoso por su programa de sostenibilidad, donde los asistentes participan en dinámicas de reciclaje y compensación de la huella de carbono.

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