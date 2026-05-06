Carlos Correa se pierde la temporada 2026: Astros confirma cirugía tras grave lesión

El puertorriqueño sufrió un desgarro completo en el tobillo izquierdo mientras bateaba previo al duelo ante Dodgers

¿Carlos Correa dice adiós a la temporada? | IMAGN IMAGES vía Reuters Connect

Carlos Correa sufrió una de las lesiones más delicadas de su carrera en las Grandes Ligas. El campocorto puertorriqueño de los Astros de Houston será sometido a cirugía tras sufrir un desgarro completo en un tendón del tobillo izquierdo, situación que lo dejará fuera por el resto de la temporada 2026 de la MLB.

La lesión ocurrió el martes previo al partido entre Houston y Los Angeles Dodgers en el Daikin Park. Correa realizaba swings en la jaula de bateo cuando sintió una molestia que inmediatamente lo obligó a detener la práctica.

“Estaba bateando en la jaula, un día normal, me sentía genial. Hice toda mi rutina, hice un swing y simplemente sentí un chasquido. Se me rompió por completo y luego caí al suelo y no podía apoyar el peso”, explicó el pelotero boricua sobre el momento de la lesión.

El infielder de 31 años apareció este miércoles con muletas y utilizando una bota ortopédica después de ser revisado por especialistas. Aunque todavía buscará otras opiniones médicas antes de fijar la fecha de la operación, el tiempo estimado de recuperación será de entre seis y ocho meses.

La baja representa otro problema para unos Astros que han enfrentado múltiples lesiones durante la campaña 2026. Apenas esta semana, el receptor dominicano Yainer Díaz ingresó a la lista de lesionados debido a una molestia en el oblicuo.

¿Cómo iba Carlos Correa en la temporada 2026 con Astros?

Antes de la lesión, Carlos Correa mantenía promedio de bateo de .279, con tres cuadrangulares y 16 carreras impulsadas. El puertorriqueño había retomado recientemente las funciones como campocorto debido a la lesión de Jeremy Peña, quien continúa recuperándose de un problema en el isquiotibial.

Correa regresó a Houston el verano pasado después de un cambio procedente de los Mellizos de Minnesota. En su regreso a la organización aceptó desempeñarse como tercera base para darle continuidad a Jeremy Peña como shortstop titular, aunque en las últimas semanas volvió a cubrir esa posición ante las ausencias en el roster.

Además de su aporte dentro del diamante, el pelotero boricua se había convertido en una de las voces de liderazgo dentro del clubhouse. Su experiencia y trayectoria fueron factores importantes para el regreso a la franquicia con la que ganó la Serie Mundial en 2017.

Te puede interesar: