Día de la Madre Colombia 2026: ¿Cuándo es y qué planes puedes hacer para sorprender a Mamá?

¿Quieres sorprender a Mamá? Aquí le dejamos varios tips o planes para regalarle un día muy especial.

Día de la Madre en Colombia | Chat GPT Image.

El Día de la Madre, en gran parte de Colombia, es importantísima por varias razones. Se reconoce el valor de la crianza, acompañamiento y amor incondicional hacia los hijos, tarea que parece pasar de agache por la cotidianidad. Se fortalecen vínculos familiares, agradecer el esfuerzo, sacrificios y el apoyo en todo momento.

Es un día que abre espacio para romper la rutina y reflexionar sobre la maternidad. Para algunos puede ser solo celebración, mientras que para otras personas va más allá. De cara a este día tan especial, le contamos cómo puede agradecerle a Mamá por tanto amor.

¿Cuándo es el Día de la Madre en Colombia y cuál es el orden del festejo?

El Día de la Madre, regularmente, se celebra el segundo domingo de mayo por ley. Para este 2026 cayó el domingo 10, mientras que en otras regiones del país, como el Norte de Santander, se traslada al último domingo por tradición. Es un patrón muy típico, que va con reuniones familiares, almuerzos, entregas de regalos y serenatas.

Incluso, desde antes, mucha gente adelanta celebración para evitar las aglomeraciones y el caos del domingo. Unos regalos frecuentes son flores, la reserva en un buen restaurante y otros actos de servicio.

¿Actividades en Bogotá, Medellín y otras regiones de Colombia para celebrar el Día de la Madre?

En Bogotá hay planes variados, desde experiencias culturales hasta agendas especiales en los centros comerciales, como la Feria EVA Spring del 7 al 10 de mayo. Allí habrá oferta con moda, comida y música en vivo en el Parque de la 93. Más de 40 artistas estarán en escena.

Claramente hay otras jornadas, como el festival Hecho en Bogotá, las visitas a los principales centros comerciales y planes gratuitos con teatro, cine y talleres artísticos. El domingo todo se llena, por lo que se recomienda ir también el sábado o hacer planes más tranquilos.

Entretanto, en Medellín, se destaca el concierto de Plancha Sinfónica con clásicos de balada romántica en el Teatro El Tesoro. Otros planes típicos van hacia el almuerzo en las afueras de la ciudad (montañas), el Jardín Botánico o caminatas en la capital antioqueña.

10 frases poéticas para decirle a Mamá que la quieres

Le preguntamos a la IA sobre varias frases poéticas para dedicarle a la mamá en su día. Esto nos arrojó:

Mamá, eres el lugar donde mi corazón siempre encuentra paz.

Tu amor es la luz que nunca se apaga, incluso en mis días más oscuros.

En cada paso que doy, vive la fuerza que sembraste en mí.

Tu abrazo es mi hogar, sin importar dónde esté.

Mamá, eres el poema más hermoso que la vida escribió en mi historia.

Gracias por amarme incluso cuando yo no sabía cómo hacerlo conmigo mismo.

Tu voz tiene la calma que el mundo a veces me niega.

Todo lo bueno que soy lleva tu nombre en silencio.

Eres raíz, eres refugio y también el vuelo que me impulsa.

Mamá, quererte es lo más natural que tiene mi vida.

5 regalos originales que puedes darle a mamá este 10 de mayo

Para salirse de lo típico, puede buscar otras opciones más originales y con clara intencionalidad de celebrar y reconocer el valor de la mamá. Estas son cinco alternativas:

Kit de spa con velas, aceites y música relajante en casa.

Marco digital con fotos y recuerdos familiares.

Collares y joyería personalizada con el nombre de la madre o alguna fecha especial.

Día sin ninguna responsabilidad para la mamá.

Caja con dulces, una carta escrita, fotos y dulces favoritos.

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