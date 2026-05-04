Colombia sigue brillando en el ciclismo mundial en 2026, con títulos, podios y el surgimiento de nuevas figuras tras el retiro anunciado de Nairo Quintana.

Ciclistas colombianos, triunfando en el WorldTour | Claro Sports / AFP – Reuters.

El 2026 le sonríe al ciclismo colombiano. A pesar de la noticia del retiro de Nairo Quintana, el balance de la temporada ha sido altamente positivo, con múltiples actuaciones destacadas en el calendario internacional. Los corredores nacionales han respondido con resultados que ratifican el protagonismo del país en la élite del ciclismo mundial.

El propio Quintana, oriundo de Cómbita, ha sido uno de los grandes nombres del año. En medio de su despedida del profesionalismo, logró consagrarse campeón de la Vuelta a Asturias, sumando además una victoria de etapa. Un cierre a la altura de su trayectoria, dejando huella una vez más en el pelotón internacional y aún le falta mucho este 2026.

Egan Bernal ilusiona con el Giro de Italia

Otro de los referentes que ha brillado es Egan Bernal, quien se coronó campeón de los Nacionales de ruta y firmó actuaciones destacadas en Europa. El zipaquireño fue top 5 en la Lieja-Bastoña-Lieja y subcampeón en la Vuelta a los Alpes, consolidando su regreso al más alto nivel competitivo.

Egan Bernal, bicampeón nacional de ruta | Foto: Anderson Bonilla (FCC).

Los resultados no se detienen ahí. Sergio Higuita finalizó segundo en la clasificación general del AlUla Tour, mientras que Daniel Felipe Martínez también fue subcampeón, en su caso en la París Niza, una de las carreras más exigentes del calendario WorldTour.

Triunfos y podios que ilusionan

El protagonismo colombiano se ha extendido a diferentes competencias. Harold Tejada logró una victoria de etapa en la París Niza, mientras que Brandon Rivera subió al podio en el Tour de la Provence. A su vez, Juan Sebastián Molano también se destacó con un podio en la Danilith Nokere Koerse e Iván Ramíro Sosa peleó hasta la última etapa ser líder en la clasificación general del Tour de Turquía.

La nueva generación también aporta resultados importantes. En el Tour de Rodas, Juan Felipe Rodríguez finalizó tercero en la clasificación general, mientras que Santiago Buitrago se quedó con el título en el Trofeo Laigueglia, confirmando su crecimiento en el circuito europeo.

Santiago Buitragoo | POOL LUCA BETTINI / BELGA MAG / Belga vía AFP.

Con este panorama, el ciclismo colombiano demuestra que, más allá de los cambios generacionales y las despedidas de grandes figuras, el talento sigue vigente. El 2026 se perfila como un año de transición, pero también de consolidación para un grupo de corredores que mantiene en alto el nombre del país en las principales competencias del mundo.

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