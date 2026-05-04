Egan Bernal encabeza la lista de los colombianos que irán al Giro de Italia 2026

Junto al zipaquireño, entran Santiago Buitrago y Einer Rubio a la nómina de cafeteros que lucharán en la Corsa Rosa.

Egan Bernal, pedalista colombiano | Pierre Teyssot / DPPI vía AFP.

Falta muy poco para el inicio de la edición 109 del Giro de Italia, la famosa Corsa Rosa, que contará con un cartel de lujo. Por ahora el listado de ciclistas en el ruedo es preliminar, contexto por el cual puedan sumarse nuevas caras que den la sorpresa. Eso sí, entre los candidatazos, aparecen nombres como Jonas Vingegaard, Richard Carapaz, Enric Mas, entre otros.

El Giro atraerá todos los focos del 8 al 31 de mayo. La primera etapa saldrá de Nessebar (Bulgaria), mientras que la coronación se llevará a cabo en Roma. Es importante reseñar quiénes serán los colombianos en el ruedo, pues el nivel actual causa ilusión para que, con Egan Bernal en la batuta, se incremente la lista de logros para el ciclismo del país.

Egan Bernal, al comando

El ciclista del INEOS espera disputar por la Maglia Rosa. Queda en el recuerdo el título del Giro para el zipaquireño en 2021, levantando el mítico trofeo en Milán. Un renacer en su carrera provoca ilusión de que pueda llegar lo más lejos posible, demostrando experiencia en la montaña y las competencias de largo aliento.

Disfrutando el presente, en Europa, ha pisado fuerte en sus últimas actuaciones. El campeón de ruta nacional viene de salir subcampeón del Tour de los Alpes, además de un quinto puesto en el Lieja-Bastoña-Lieja. A sus 29 años, le apunta a dar el batacazo y demostrar vigencia frente a los ‘pesos pesados’ de la competencia.

Egan Bernal, celebrando | RAUL ARBOLEDA / AFP.

Santiago Buitrago se suma a la lista

El Bahrain-Victorious, con objetivos ambiciosos, incluye en su nómina de pedalistas a Santiago Buitrago. Le hará compañía a Damiano Caruso en su último baile, donde ambos cargan con el protagonismo para escalar en la general y obtener contundentes victorias de etapa. El bogotano ya está acostumbrado al rigor de las grandes vueltas.

Con dos triunfos de etapa en su palmarés, Buitrago viene con buenas credenciales. Este año obtuvo el Trofeo Laigueglia, agregándole un séptimo lugar en la Tirreno-Adriático. Sus últimas presentaciones fueron en la Volta a Catalunya, cerrando en la 11° posición y un 22° puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja.

Santiago Buitrago | POOL LUCA BETTINI / BELGA MAG / Belga vía AFP.

Einer Rubio, la carta colombiana del Movistar

Así mismo, frente a la baja de Nairo Quintana, llega Einer Rubio a formar parte de la nómina como uno de los gregarios del Movistar Team. El cafetero entró en la lista junto a Juan Pedro López, Enric Mas, Nelson Oliveira y Javier Romo. Su objetivo es entrar en conversación por victorias de etapa.

Claramente tiene condiciones para luchar por un top 10 de la Corsa Rosa, aunque las apuestas van por triunfos en alguna fracción de montaña. En los dos últimos años cerró séptimo y octavo respectivamente. Rubio, en su última carrera, viene de dejar buen sabor tras participar en la Volta a Catalunya.

Einer Rubio en el Tour | Reuters.

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