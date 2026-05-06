Johan Rodríguez entra a la polémica del Tri: “Hay que elegir la selección”

El exjugador de Cruz Azul admitió que representar a la selección mexicana en un Mundial supera cualquier cosa, por eso siempre hay que escoger a la selección

El debate por la concentración de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 abrió una nueva discusión dentro del fútbol mexicano: ¿qué debe pesar más para un jugador, la fase decisiva con su club o la posibilidad de ganarse un lugar en una Copa del Mundo? Johan Rodríguez, exjugador mexicano, fue directo en Peloteando de Claro Sports y en entrevista exclusiva aseguró que, ante ese escenario, no tendría dudas sobre la decisión que tomaría.



“Es una situación bien complicada; hay que tener mucha apertura con el directivo, con el entrenador y con algunos compañeros de tu equipo. Pero, obviamente, el Mundial te da la opción y te abre el libro para tener oportunidades en otros equipos. Para mí, la selección tiene que ser sí o sí. Es un gran privilegio representar a tu país y a tus compañeros. En primera división debe haber unos 400 jugadores en toda la liga y pocos son los que pueden ir a un Mundial. Me parece que, sin pensarlo, tendríamos que elegir la selección; ya después ver qué pasa. No es fácil llegar, hay demasiada competencia y si estás dentro de esos 26 que van a la ronda mundial, hay que elegir la selección. Si haces un buen papel, imagínate lo que puede surgir en tu carrera. Yo escogería la selección sí o sí y ya después este pues que sean los chingadazos“.

Johan Rodríguez cuestiona la salida de Larcamón de Cruz Azul

En otros temas, el exfutbolista también habló sobre el momento de Cruz Azul y la salida de Nicolás Larcamón, una decisión que, desde su análisis, no correspondía al trabajo que se había realizado durante el torneo: “Es complicada. De repente hay situaciones en las que nadie conoce la realidad. A mí se me hizo un poco injusto y de poca estabilidad tanto en el club como en el equipo. Me parece que se tardaron; más bien, no tenía que haberse hecho, más allá de que no hayan tenido partidos suficientes para ganar y sumar puntos en ambos torneos”.

Rodríguez consideró que Cruz Azul había mostrado una propuesta reconocible antes del cambio en el banquillo, por lo que ahora el foco estará en la respuesta del plantel bajo el mando de Joel Huiqui: “Esperemos ahora cómo responde Huiqui. Creo que fue una decisión errónea porque se había hecho un buen torneo y bastantes trabajos para estar en los lugares donde estaba Cruz Azul, con un fútbol espectacular. Desde mi punto de vista jugaba bastante bien, desde la forma de salir hasta la forma de concretar cada jugada. Me parece que se equivocan, pero habría que esperar ahora los resultados con Huiqui, que es joven, ya tuvo experiencia en Cruz Azul y tuvo oportunidad de aprender de muchos entrenadores. Ojalá lo aplique en esta posición”.

Johan Rodríguez pone primero al Tri antes que la Liguilla | Claro Sports

Para el exjugador, el escenario de Liguilla puede ayudar a que el grupo responda, debido a que el equipo ya llega con un objetivo cercano y con un contexto competitivo distinto: “La gente y los jugadores deben saber que están motivados al entrar a la Liguilla. Tienes una mentalidad diferente, una visión diferente y un futuro, sabiendo que se están jugando mucho y que pueden estar muy cerca de una final y ganarla. Esa es la motivación. Los jugadores van a estar al 100 por ciento. No es lo mismo tomar al equipo en la primera fecha que agarrar a uno ya calificado. Los encuentra motivados y emocionados”.

Rodríguez también apuntó que Huiqui tendrá que trabajar desde la cercanía con el plantel, más que intentar modificar de fondo una estructura que ya venía compitiendo: “Huiqui me parece que solamente tiene que ser un jugador más: motivarlos y saber que tienen que seguir jugando bien al fútbol. Tratar de convencerlos es lo más importante de un entrenador hacia el jugador. Al ser joven, tiene que adaptarse mutuamente y darles esa motivación entrenamiento tras entrenamiento. Los toma bien motivados y jugando al fútbol. Después de tantos partidos que no ganaron, ahora lo hacen y eso les da una mentalidad para poder ser campeones; eso a un jugador lo motiva y lo alienta para pensar en el futuro”.

Cruz Azul, con opciones de ser campeón

En cuanto a las posibilidades de Cruz Azul en la fase final, Johan Rodríguez aseguró que el equipo tiene argumentos para pelear por el título, más allá del cambio de entrenador y del camino que tenga que recorrer: “La liguilla se juega diferente; el octavo lugar puede ser campeón, pero el equipo tiene suficientes bases para ser protagonista y coronarse. Tiene jugadores de gran capacidad, de mucho fútbol y mucha experiencia. Además, tiene una afición que siempre nos va a dar la motivación o un punto extra de aliento. Yo lo veo para llegar a la final y lo veo para ser campeón. Más allá de que haya sido jugador de Cruz Azul y que lo ame, me parece que tiene armas”.

El exjugador llamó a Cruz Azul a no confiarse y a sostener la concentración durante cada eliminatoria, porque en esta instancia cualquier ventaja puede desaparecer con un error: “Cada partido es diferente y cada rival es distinto. En el partido que viene de local ya no se pueden conformar; los equipos van a morirse en la raya. Hay que tomarlo como que están peleando ese pase a la semifinal. Mentalidad y buen fútbol lo tienen, solamente hay que ponerlo en la cancha. A veces el jugador imagina que ya tiene un resultado en las manos y es cuando se te va todo. Yo creo que sí tienen herramientas para poder ganar; no con facilidad, pero sí para seguir paso a paso y ser dignos campeones de este torneo”.

Sobre la influencia que pueden tener los futbolistas en decisiones directivas, Rodríguez compartió una experiencia personal, aunque aclaró que la salida de un entrenador suele quedar en manos de la dirigencia: “Solamente en mi carrera me tocó que, estando en Santos, nos preguntaron a cuatro que éramos los referentes del equipo en ese momento. Se acercó un directivo, Cantú, para preguntarnos si era buena o no la llegada de un jugador. Los cuatro estuvimos de acuerdo viendo estadísticas, lo bueno y lo malo, y al final se decidió que ese jugador no fuera al equipo.

Nos hizo muy responsables de esta respuesta y nos lo contó con toda la confianza. Ahí pasó. No sé si para sacar a un entrenador hayan preguntado, a mí no me tocó. Al final, cuando una directiva toma la decisión de sacar a un entrenador, me parece que es definitiva porque si el jugador se mete para que el entrenador se quede, la relación entre directiva y entrenador ya no va a ser la misma; no habrá la misma confianza ni el mismo apoyo que se dio al inicio. Me parece que si la decisión la tomó la directiva, es 100 por ciento su responsabilidad”.

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