Paul Seixas se apunta al Tour de France para pelear con Pogacar, Vingegaard, Del Toro…

La nueva figura del ciclismo francés debutará en una carrera de tres semanas en la edición 2026 de La Grande Boucle

Paul Seixas | MAARTEN STRAETEMANS/BELGA/AFP y Bernard PAPON/various sources/AFP

La nueva gran figura del ciclismo francés hará su debut en el Tour de France, luego de que el equipo Decathlon anunció que Paul Seixas se estrenará en La Grande Boucle este 2026.

En un video grabado en la casa de su familia, donde tiene una gran cantidad de trofeos ganada pese a su corta edad (cumplirá 20 años en septiembre), Seixas hace oficial su participación en el Tour, avisando primero que nadie a su abuela.

La carrear del nacido en Lyon ha despegado en este 2026. Terminó segundo en la Vuelta a Algarve y le ganó el cierre a Isaac del Toro para terminar segundo en la Strade Bianche, solo por detrás de Tadej Pogacar. Ganó la Vuelta al País Vasco y la Flecha Valona, quedando solo por detrás del esloveno en la Lieja-Bastogne-Lieja.

El Tour será la primera vuelta de tres semanas de la carrera de Seixas, siendo la nueva esperanza del ciclismo galo, ya que ningún corredor de ese país se ha coronado en el Tour desde Bernard Hinault en 1985, aunque el corredor del Decathlon no lo tendrá nada fácil porque la edición del 2026 tendrá a los mejores del mundo.

Los corredores que participarían en el Tour de France 2026

Salvo algún contratiempo en las próximas semanas, el Tour de France 2026 tendrá una lista de ciclistas espectacular, con todos los integrantes del último Top 10 del ranking de la UCI:

Tadeg Pogacar

Jonas Vingegaard

Isaac del Toro

Remco Evenepoel

Tom Pidcock

Mads Pedersen

Paul Seixas

Wout van Aert

Mathieu van der Poel

Arnaud de Lie

A ellos hay que sumar al ecuatoriano Richard Carapaz, a los españoles Juan Ayuso y Mikel Landa, además e un puñado de colombianos (Einer Rubio, Sergio Higuita y Harold Tejada).

¿Cuándo inicia el Tour de France 2026?

La carrera ciclista más famosa del mundo tendrá su gran salida en Barcelona el 4 de julio. Será la primera de 21 etapas, con la final en los Campos Eliseos el 26 de julio.

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