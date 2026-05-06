Mundial 2026: ¿Qué dice FIFA sobre la cesión de jugadores? La polémica entre la selección mexicana y clubes de Liga MX

La concentración adelantada del Tri provocó tensión con clubes de Liga MX, aunque el reglamento FIFA permite liberar jugadores después

¿Qué dice FIFA sobre cuándo deben reportar los jugadores al Mundial 2026? | Imago7

La concentración de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 abrió un nuevo debate entre la Federación Mexicana de Fútbol y varios clubes de la Liga MX. Todo comenzó luego de que Javier Aguirre y la FMF confirmaran que los jugadores convocados debían reportarse este miércoles 6 de mayo a las 20:00 horas en el Centro de Alto Rendimiento, incluso si sus equipos seguían disputando competencias oficiales.

La polémica creció cuando se dio a conocer que Alexis Vega y Jesús Gallardo permanecieron con Toluca para preparar la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup ante LAFC. La FMF respondió con un comunicado en el que advirtió que cualquier futbolista convocado que no se presentara a la concentración quedaría fuera de la Copa del Mundo 2026.

El escenario provocó reacciones inmediatas dentro de la Liga MX. Amaury Vergara, presidente de Chivas, cuestionó públicamente el acuerdo entre clubes y selección mexicana, al asegurar que el convenio solamente funciona cuando todas las partes lo respetan. El tema también encendió dudas en otros equipos que continúan con actividad en la Liguilla y en competencias internacionales.

Sin embargo, el reglamento de FIFA para el Mundial 2026 establece fechas específicas para la liberación oficial de futbolistas. De acuerdo con el calendario aprobado por el organismo, los clubes están obligados a ceder a sus jugadores hasta el lunes 25 de mayo de 2026, apenas unos días antes del arranque del torneo.

Incluso, FIFA contempla excepciones para futbolistas que disputen finales de torneos continentales, como la UEFA Champions League o certámenes equivalentes avalados por las confederaciones. En esos casos, los jugadores pueden incorporarse a sus selecciones hasta el 30 de mayo.

Esto significa que, bajo el reglamento internacional, los futbolistas de la Liga MX todavía podrían disputar la final del Clausura 2026, cuya ida está programada para el 21 de mayo y la vuelta para el 24 de mayo, antes de reportarse con la selección mexicana.

Pese a ello, desde febrero la FMF había informado que existía un acuerdo con los clubes para que los convocados solamente disputaran la jornada 17 del Clausura 2026 y las semifinales de ida de la Concacaf Champions Cup. Tanto Ivar Sisniega, Duilio Davino y Javier Aguirre aseguraron en diferentes momentos que los equipos aceptaron liberar anticipadamente a sus jugadores.

La situación cambió cuando Toluca mantuvo a Alexis Vega y Jesús Gallardo para el duelo decisivo ante LAFC. Antonio Mohamed incluso ironizó sobre la posibilidad de utilizarlos en el encuentro, mientras la FMF endurecía su postura con el comunicado que condicionaba la presencia de los jugadores en el Mundial.

Además de la fecha de cesión, FIFA también definió otros puntos clave rumbo a la Copa del Mundo. El 11 de mayo las selecciones deberán entregar una prelista de hasta 55 futbolistas; el 1 de junio será la fecha límite para registrar la convocatoria final de 26 jugadores, y el torneo arrancará oficialmente el 11 de junio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Así, aunque el reglamento de FIFA permite a los clubes conservar a sus futbolistas hasta después de la final del Clausura 2026, la selección mexicana decidió adelantar la concentración mediante un acuerdo interno con los equipos.

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