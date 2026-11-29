La jornada competitiva se cumplió este domingo 29 de noviembre bajo un clima soleado y sin contratiempos, con salida desde Plaza Mayor.

Uci Gran Fondo World Series Medellin 2026/ UCI Gran Fondo

Con un balance altamente positivo en participación, organización e impacto económico, se cumplió este domingo 29 de noviembre el UCI Gran Fondo World Series Medellín 2026. Más de 2.000 ciclistas provenientes de 25 países tomaron la partida en una fiesta deportiva que consolidó a la capital antioqueña como epicentro del ciclismo aficionado a nivel internacional.

Acompañados por un día soleado y condiciones ideales para el deporte pedal, los corredores salieron desde Plaza Mayor en busca de los cupos clasificatorios en sus respectivas categorías por edad para el Super Campeonato Mundial de Ciclismo, que se disputará el próximo año en Francia.

Recorridos exigentes y desarrollo sin contratiempos

La jornada arrancó a las 5:00 a. m. con la apertura de corrales y la llegada de todos los participantes. A las 6:00 a. m. en punto se dió la salida del lote principal del Gran Fondo, un desafiante trazado de 138 kilómetros sobre la tradicional “Vuelta al Marrano”, que atravesó los municipios de Medellín, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, el ascenso al Alto de Matasanos, Donmatías, Entrerríos y San Pedro de los Milagros, además de los corregimientos de San Félix (Bello) y San Cristóbal (Medellín).

Cuatro minutos más tarde, a las 6:04 a. m., partió el grupo del Medio Fondo, tomando rumbo hacia el norte del Valle de Aburrá para realizar su retorno en el kilómetro ocho del Alto de Matasanos. Ambas distancias se desarrollaron con total normalidad y sin mayores contratiempos logísticos ni viales.

Protagonistas y voces de una jornada histórica

Juliano Salvadori, Director General del UCI Gran Fondo World Series Colombia, resaltó la proyección internacional que alcanzó la capital antioqueña tras el éxito de la jornada y el nivel competitivo en la lucha por los tiquetes mundialistas:

“El balance de esta edición en Medellín es extraordinario. Hoy pusimos a la ciudad en el mapa mundial de los grandes eventos de la UCI, con una organización impecable y una respuesta masiva de corredores locales y extranjeros. Nos llena de orgullo ver que muchos ciclistas colombianos, así como participantes de otros países, aseguraron hoy su clasificación para representar a sus naciones en el Super Mundial de Francia 2027″, afirmó.

Balance económico: La EXPO UCI movió cerca de 100 mil dólares

El impacto positivo del certamen comenzó desde el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre con la realización de la EXPO UCI en Plaza Mayor. Durante los dos días de feria comercial y entrega de kits, el espacio registró movimientos cercanos a los 100 mil dólares en ventas.

Este resultado benefició directamente tanto a reconocidas empresas vinculadas a la industria del ciclismo como a emprendedores de Medellín, quienes tuvieron una vitrina estratégica para exhibir y comercializar sus productos ante miles de deportistas, acompañantes y visitantes nacionales e internacionales.

Créditos: prensa UCI Gran Fondo World Series Medellín 2026.

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