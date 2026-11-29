El piloto colombiano no sumó puntos en la última carrera, finalizando en la quinta casilla de la clasificación general.

David Alonso en Moto2 / Toshifumi KITAMURA / AFP.

David Alonso cierra un ciclo importante en su carrera. El hasta hoy piloto del Aspar Team en Moto2 disputó su última carrera, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, donde tuvo un costo muy alto y no pudo acercarse a su objetivo de podio por cuenta de una feroz caída en las primeras incidencias de la jornada.

Este último episodio del Moto2 en 2026 se lo llevó el australiano Senna Agius (Kalex) con un tiempo de 34:09.483 minutos. Por su parte, Manu González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) se aseguró el título mundial que lo acreditó como el mejor de la temporada. Después de un final imperdible, le ganó el pulso a Izan Guevara por tan solo 2.5 puntos de ventaja.

Alonso se quedó con la miel en los labios para soñar con un top 3, pero de todas maneras es motivo de agradecimiento el hecho de que no le ocurriera nada en su choque. Lógicamente no sumó ningún punto después del contratiempo, que también involucró a otros corredores en un inicio movido de carrera. Al final terminó quinto de la general con 217 unidades.

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La caída de David Alonso en Valencia

El corredor del Aspar Team ya había sufrido otro accidente en las prácticas libres. Salió en el puesto 21 en la parrilla de salida, y de entrada, le tocó remar desde atrás con el objetivo de alcanzar los primeros lugares. Alonso López chocó con Daniel Holgado y marcó el inicio del caos, hasta que el cafetero se llevó un durísimo golpe al salir despedido de su moto.

Tayo Furusato, en medio de las fricciones, no alcanzó a frenar y se llevó por delante a Alonso. Salió volando de su motocicleta y cayó feo sobre el pavimento. El golpe fue tan violento que rápidamente los médicos fueron a asistirlo, retirándolo en camilla para la reanudación de la carrera.

La sacó barata Alonso, ya que el Aspar Team confirmó que salió ileso del aparatoso golpe. Así las cosas, culminó con 217 puntos en la quinta casilla del Moto2 por debajo de Daniel Holgado, su compañero de equipo, quien ostentó un registro final de 225. No fue la despedida soñada del cafetero en la segunda categoría.

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Hay que pasar la página. El próximo martes 1 de diciembre se subirá a su nueva moto, pues defenderá los intereses del Pro Honda LCR con su nuevo instrumento en la categoría de MotoGP. Después de hacer su primer test, tendrá que recargar energías de cara a un 2027 crucial en su carrera.

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