Gabriela Agúndez no pasó a la final porque culminó en el noveno sitio de la preliminar, pero tiene asegurado un lugar en la prueba de sincronizados

Estudillo superó por 0.30 puntos a María José Sánchez | Claro Sports

Las clavadistas Alejandra Estudillo y María José Sánchez competirán en la plataforma individual de 10 metros en las Copas del Mundo de 2027, tras adjudicarse las dos primeras posiciones del selectivo interno que se disputa en el CNAR, en un evento en el que la medallista olímpica Gabriela Agúndez no clasificó a la final por errores en una ejecución.

“Creo que al inicio no lo hice de la mejor manera posible, pero poco a poco me he ido recuperando, sobre todo en el trabajo mental. Creo que es algo que siempre voy a pelear y lo voy a decir mucho: todos necesitamos trabajo mental, ya sea ir a psicólogos o a psiquiatras. Incluso en eso, todo cuenta, y creo que al final se demuestra en la plataforma”, dijo Alejandra Estudillo.

Alejandra finalizó en el primer lugar de la competencia con 328.00 puntos y, por una diferencia de 0.30, María José se quedó en el segundo sitio, con 327.70 unidades.

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Gabriela Agúndez no pasó a la final porque culminó en el noveno sitio de la preliminar, con 257.40 puntos, después de tener problemas en dos ocasiones con su parado de manos. Participaron 11 competidoras, pero tiene asegurado un lugar en la prueba de sincronizados junto a Alejandra Estudillo.

Las Copas del Mundo marcarán el regreso de María José Sánchez en la prueba individual de la plataforma de 10 metros, ya que no representa a México desde el Mundial de 2019, cuando ganó una presea en la plataforma de 10 metros sincronizados mixtos.

“Estoy muy contenta, pues es el resultado de mucho tiempo de trabajo. No solamente son estos pocos meses. Hace unos meses estuve en el selectivo para los Juegos Centroamericanos y me quedé a muy poco. Creo que en esta ocasión pude lograr el objetivo y, sobre todo, decir que no es solo trabajo mío; es trabajo de mi entrenadora Ma Jin, de mi entrenadora de Estados Unidos, de mis amigos, de mis papás, de toda mi familia y de la gente que está aquí”.

Por su parte, el clavadista Jesús Agúndez se quedó con la única plaza pendiente en el trampolín individual de 3 metros al conseguir 416.40 puntos en la final, resultado que marcará su debut en la competencia y con la selección mayor, pues se unirá a Osmar Olvera y Juan Celaya para las tres fechas que conforman el serial.

“La verdad, estoy emocionado. Obviamente, el sueño, la meta, el objetivo es Los Ángeles. Primero hay que ir paso por paso. Creo que ya dimos el primero y es muy importante, ya que me tomó bastantes años poder clasificar a una competencia de primera fuerza. Ahora que lo logro, pues no, mucho menos ya encontré la fórmula. Voy a ir, pues ahora sí que, paso por paso y seguir por el mismo camino”, dijo el sudcaliforniano.

Este domingo continuará la actividad en el CNAR con las dos plazas pendientes en la plataforma de 10 metros varonil y la única disponible en el trampolín de 3 metros femenil.