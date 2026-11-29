El piloto colombiano está haciendo una gran labor en esta temporada 2026 del Campeonato FIA de Fórmula 2.

Sebastián Montoya en Qatar/ Claro Colombia.

Sebastián Montoya, piloto Claro de la Escudería Telmex, sumó un punto en la penúltima fecha de la temporada 2026 del Campeonato FIA de

Fórmula 2, disputada en el Circuito Internacional de Lusail, Catar, en su debut con DAMS Lucas Oil.

Al volante del auto #8, el colombiano finalizó décimo en la carrera principal tras remontar nueve posiciones. Con este resultado llegó a 31 puntos y se ubica en la posición 17 de la clasificación general.

“Alcanzamos a meternos a la zona de puntos y eso es lo rescatable. Habíamos estado batallando durante el fin de semana y hoy logramos recuperar nueve posiciones para terminar en décimo”, señaló el piloto Claro.

El fin de semana comenzó con Sebastián en la posición 20 de la clasificación. En la carrera Sprint avanzó hasta el puesto 14 y, en la principal del domingo, escaló nueve lugares para finalizar décimo y sumar un punto en su primera fecha con DAMS Lucas Oil.

A falta de la última fecha, Alexander Dunne lidera la clasificación general de pilotos con 219 puntos, seguido por Nikola Tsolov, con 213, y Rafael Câmara, con 207. En la clasificación de constructores, Campos Racing lidera con 370 puntos, seguido por Rodin Motorsport, con 337; Invicta Racing, con 307; y MP Motorsport, con 230. DAMS Lucas Oil ocupa la quinta posición con 174 puntos.

MÁS INFORMACIÓN: Arthur Gama se corona campeón de la NASCAR Brasil Series 2026 en Brasilia

La Fórmula 2 cerrará la temporada 2026 el próximo fin de semana en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, donde se disputará la decimocuarta y última ronda del calendario. Sebastián buscará terminar el campeonato con un buen resultado y continuar su adaptación a DAMS Lucas Oil, equipo con el que competirá en 2027.

Lea también: