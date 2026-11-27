Emilio Rodríguez y Santiago Moreno seguirán su formación en los equipos de desarrollo del UAE y Bahrain Victorious, respectivamente

Emilio Rodríguez y Santiago Moreno, a seguir los pasos de Del Toro | ar_procycling

Fueron presentados los resultados del equipo A.R. Monex Pro Cycling Team, que este año compitió en Europa con cuatro escuadras juveniles. Luis Rodríguez, fundador y director general del equipo, informó que el equipo consiguió 16 victorias en 135 carreras en las que tomaron parte.

“El balance en cuanto a los resultados de este 2026 ha sido oro puro. Desde la categoría sub 15 aquí en México varonil y femenil, la categoría sub 17 y sub 19 también varonil y femenil en Europa. En Europa pudimos competir en 135 eventos, tanto en Italia principalmente porque nuestra base está en San Marino, así como el resto de Europa. Dentro de esas 135 competencias hubo 45 podiums, en las categorías mencionadas y estamos más que felices”.

Señaló que están muy orgullosos de este proyecto, que es un trabajo de la iniciativa privada de la mano con el gobierno de México, con el estímulo fiscal para el deporte por parte de la Secretaría de Hacienda, y el apoyo de la CONADE.

“El caso de éxito que tuvimos con Isaac del Toro durante más de cuatro temporadas y ahorita que no solamente llegó al World Tour, a la primera División, sino llegó y dio un golpe de autoridad al tener resultados, es disfrutar lo que está haciendo y demostrarle a todos estos jóvenes mexicanos que es posible. Entonces estamos muy felices de todo lo que está sucediendo y ahorita vamos más fuertes que nunca para el 2027”, abundó.

Explicó que AR Monex ha funcionado como esa plataforma que necesitaba el país para poder detectar, desarrollar y posicionar a los ciclistas mexicanos. En 2023 el primero fue Isaac del Toro con el UAE, después se pudo crear el equipo femenil donde el caso de éxito llegó con Romina Hinojosa que en 2024 fue contratada con Lotto Intermarché; para luego, en 2025, la oportunidad llegó para Said Cisneros con el Quick Step, y ahora son Emilio Rodríguez y Santiago Moreno, con fueron contratados con los equipos profesionales UAE y Bahrain Victorius, en sus equipos de desarrollo.

“Culminar este año ya no sólo graduando a un ciclista, sino dos, con Emilio Rodríguez que se va como compañero de Isaac del Toro, pero en el equipo de desarrollo, porque está llegando antes que Isaac al UAE, y gracias también al apoyo de Isaac en ese equipo para que se lograra. Y después, Santi Moreno con el Bahrain que todos sabemos está en el Top 5 del World Tour, y que es una escuadra de alto valor y alto respeto. Entonces esos son dos ciclistas que se logran enganchar este año y que vamos a seguir buscando que haya más y más ciclistas en el pelotón profesional”

Luis Rodríguez, explicó que los planes para 2027 son amplia horizontes y poder apoyar también a categorías infantiles.

“Llevamos este año 24 ciclistas, el siguiente año buscaremos llevar alrededor de 30. Ahí en Europa, no se trata tanto de la cantidad, sino de la calidad que estamos. En México tenemos la sub 15 que pretendemos crecer de 12 a 16 ciclistas, que la gira de detección, ya no solamente sea ir a 10 partes de la república, sino al menos a 15 o 20, y si es posible, ya no solamente capacitar clubes infantiles en la infantil A, B y C, sino buscar crear escuelas en cada estado de la República Mexicana”.

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El proyecto A.R. Monex Pro Cycling Team, nació el 10 de abril de 2015, con los hermanos Luis, Alejandro y Roberto Rodríguez como fundadores, apoyados finacieramente por Héctor Lagos, presidente ejecutivo de Banco Monex.