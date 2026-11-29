Guillermo Almada terminó su primer semestre sin títulos y con 30 puntos, una cosecha que supera la de cuatro de sus ocho antecesores en Coapa

Los números de Guillermo Almada frente a sus antecesores en América | Claro Sports

La eliminación del América ante Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2026 puso fin al primer torneo de Guillermo Almada al frente de las Águilas. El estratega uruguayo llevó al equipo al tercer lugar de la clasificación general, pero fue incapaz de ganar o marcar un gol en la Liguilla.

Con ocho victorias, seis empates y tres derrotas, el charrúa registró la quinta mejor cosecha de puntos entre los nueve técnicos analizados. El uruguayo comenzó el campeonato con 16 de las primeras 18 unidades disponibles, mientras incorporaba futbolistas de las fuerzas básicas ante la falta de refuerzos. La directiva terminó por sumar a Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Edwin Cerrillo, Carlos Álvarez, Óscar Perea y Miguel Borja, aunque el rendimiento colectivo fue a menos conforme avanzó la temporada.

El contraste entre el inicio y el cierre del torneo representa uno de los principales cuestionamientos a su gestión. Las Águilas no volvieron a ganar después del 5-2 sobre Atlas del 21 de octubre, perdieron el liderato de la competencia y encadenaron siete encuentros sin victoria, incluidos los dos compromisos frente a Rayados. Además, el conjunto regiomontano también había sido su verdugo en las semifinales de la Leagues Cup.

André Jardine, el único campeón de Liga MX en su primer torneo

El brasileño estableció el parámetro más alto en el Apertura 2023. Llegó procedente del Atlético de San Luis para sustituir a Fernando Ortiz, después de que las Águilas perdieran una semifinal ante Guadalajara y acumularan cuatro años y medio sin conquistar el campeonato de liga. La directiva reforzó la plantilla con Julián Quiñones y Kevin Álvarez, además de incorporar a Igor Lichnovsky sobre el cierre del mercado.

Su gestión comenzó con una derrota por 2-1 ante FC Juárez, pero el equipo no volvió a perder durante el resto de la fase regular. Con 12 victorias, cuatro empates, 37 goles a favor y solamente 14 en contra, terminó como líder general con 40 puntos.

En la Liguilla superó a León por global de 4-2 y al Atlético de San Luis por 5-2. La final ante Tigres se resolvió en los tiempos extra del partido de vuelta, con anotaciones de Quiñones, Richard Sánchez y Jonathan Rodríguez. El campeonato número 14 de la institución fue el comienzo de un proyecto que consiguió tres títulos consecutivos de Liga MX. Ninguno de los otros ocho entrenadores desde 2013 logró coronarse en su primer torneo de Liga MX.

Fernando Ortiz y Santiago Solari, dos grandes fases regulares sin recompensa

El Tano asumió el cargo durante el Clausura 2022 tras la destitución de Solari. Recibió al equipo en la parte baja de la clasificación y lo llevó hasta las semifinales, donde fue eliminado por Pachuca. Su desempeño le permitió ser ratificado para el siguiente campeonato, en el que contó con una pretemporada completa y las incorporaciones de Jonathan Rodríguez, Néstor Araujo y Jürgen Damm.

En el Apertura 2022, el argentino consiguió 38 puntos, producto de 12 victorias, dos empates y tres derrotas. Encadenó nueve triunfos consecutivos, protagonizó la histórica goleada por 7-0 ante Cruz Azul y terminó como líder general con 38 anotaciones. Su capacidad ofensiva se mantuvo durante los cuartos de final, en los que eliminó al Puebla por un global de 11-2, pero el equipo no pudo superar al Toluca en semifinales y quedó fuera por 3-2. Permaneció un semestre más en el cargo, hasta perder otra eliminatoria de semifinales frente a Guadalajara.

Solari había conseguido exactamente la misma cantidad de puntos durante el Guardianes 2021, aunque terminó segundo por detrás de Cruz Azul. Su llegada, después de la salida de Miguel Herrera en diciembre de 2020, estuvo acompañada por las incorporaciones de Pedro Aquino, Mauro Lainez, Alan Medina, Jordan Silva y Álvaro Fidalgo. Este último, procedente del Castellón y conocido por el entrenador desde su etapa en el Real Madrid Castilla, terminaría convirtiéndose en una de las figuras de los siguientes proyectos deportivos del club.

El registro del argentino pudo ser todavía mejor. América ganó 13 partidos sobre el terreno de juego, pero perdió administrativamente el encuentro de la séptima jornada ante Atlas por la alineación indebida de Federico Viñas. Sin aquella sanción, habría alcanzado los 41 puntos, incluso por encima del registro de Jardine. En la Liguilla perdió 3-1 ante Pachuca en la ida y ganó 4-2 en la vuelta, un empate global de 5-5 que favoreció a los Tuzos por el criterio de goles como visitante.

Solari alcanzaría posteriormente la final de la Concachampions 2021, que perdió ante Monterrey, y sería destituido durante el Clausura 2022.

Juego: ¿Qué entrenador dirigió más partidos con el América?

Miguel Herrera, Antonio Mohamed e Ignacio Ambriz necesitaron más de un torneo

El contexto en el que Miguel Herrera asumió la dirección técnica en diciembre de 2011 fue considerablemente distinto al de la mayoría de sus sucesores. América venía de terminar penúltimo del Apertura con apenas 15 puntos y tres victorias. Su contratación formó parte de una reestructuración deportiva encabezada por Ricardo Peláez, que incluyó las llegadas de Moisés Muñoz, Christian Bermúdez, Oswaldo Vizcarrondo y José María Cárdenas.

En el Clausura 2012, el Piojo consiguió 32 unidades, 17 más que las registradas por el equipo durante el semestre anterior, y lo devolvió a los primeros lugares de la clasificación. Con nueve victorias, cinco empates y tres derrotas, terminó tercero y eliminó a Pachuca en cuartos de final antes de caer frente al Monterrey de Víctor Manuel Vucetich. Alcanzó nuevamente las semifinales en el Apertura y conquistó su primer campeonato en el Clausura 2013, en la recordada final ante Cruz Azul.

Antonio Mohamed, en cambio, recibió a un equipo que había disputado las dos finales de 2013. El Turco llegó con el antecedente de haber sido campeón con Tijuana y encontró una plantilla prácticamente sin modificaciones. La exigencia era mantener el nivel alcanzado bajo el mando de Herrera, pero los resultados estuvieron lejos de aquellos registros.

Durante el Clausura 2014, América sumó siete victorias, cuatro empates y seis derrotas para terminar quinto con 25 puntos. En los cuartos de final derrotó 5-3 a Santos Laguna en la ida, pero perdió 3-1 en Torreón y quedó eliminado tras un empate global de 6-6. La directiva apostó por la continuidad del entrenador y realizó una inversión importante durante el verano con las llegadas de Oribe Peralta, Paolo Goltz y Pablo Aguilar, entre otros movimientos. Seis meses después, Mohamed conquistó el título ante Tigres.

Ignacio Ambriz también necesitó un segundo semestre para conseguir su primer trofeo. Sustituyó a Gustavo Matosas en el verano de 2015 y heredó una plantilla que había ganado la Concachampions, con futbolistas como Darío Benedetto, Darwin Quintero, Oribe Peralta y Rubens Sambueza.

El mexicano terminó sexto del Apertura 2015 con 28 puntos, nueve victorias, un empate y siete derrotas. Pese a su irregularidad, eliminó a León por global de 5-3 y estuvo cerca de remontar una desventaja de tres goles frente a Pumas en semifinales. Su primer semestre también incluyó la derrota ante Santos en el Campeón de Campeones y un quinto lugar en el Mundial de Clubes, después de perder ante Guangzhou Evergrande y vencer al TP Mazembe.

Ambriz conservó el puesto y conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf en abril de 2016, tras imponerse a Tigres por global de 4-1. Su caso, junto con los de Herrera y Mohamed, demuestra que tres entrenadores consiguieron títulos después de haber terminado su primer semestre sin campeonatos.

Gustavo Matosas y Ricardo La Volpe, los proyectos que no tuvieron continuidad

Matosas llegó a Coapa en diciembre de 2014 con el respaldo del bicampeonato conseguido al frente de León. Recibió al vigente campeón del fútbol mexicano y contó con una importante inversión durante el mercado invernal. Darwin Quintero, Darío Benedetto, Cristian Pellerano y Miguel Samudio se incorporaron a una plantilla que perdió a futbolistas como Miguel Layún, Jesús Molina y Juan Carlos Valenzuela.

El uruguayo terminó segundo del Clausura 2015 con 29 puntos, repartidos en ocho victorias, cinco empates y cuatro derrotas. A pesar de sus incorporaciones ofensivas, el equipo solamente anotó 21 goles durante la fase regular y quedó eliminado ante Pachuca en cuartos de final. Los resultados en la Liga MX contrastaron con su desempeño internacional, donde consiguió el sexto campeonato de Concacaf en la historia de la institución.

En aquella competencia protagonizó una remontada ante Herediano, al que venció 6-0 en el Estadio Azteca después de perder 3-0 en Costa Rica. Posteriormente derrotó al Montreal Impact por global de 5-3, con un triplete de Benedetto en la final de vuelta. Matosas fue, junto con Jardine, uno de los dos entrenadores que levantaron un trofeo durante su primer semestre, aunque no continuó para el siguiente certamen.

Ricardo La Volpe asumió el cargo en septiembre de 2016, con el torneo del centenario en marcha, tras la destitución de Ambriz. Condujo al equipo hasta la final del Apertura, que perdió frente a Tigres en penales, y terminó cuarto en el Mundial de Clubes de Japón. Por ello, el Clausura 2017 fue su primer campeonato completo, pero no su primera experiencia en el banquillo azulcrema.

Durante el invierno, el club realizó una renovación importante de la plantilla. Salieron Moisés Muñoz, Hugo González, Rubens Sambueza, Osvaldo Martínez y Ventura Alvarado, mientras que llegaron Agustín Marchesín, Cecilio Domínguez, Óscar Jiménez, Christian Paredes y Gerson Torres. El equipo no consiguió mantener el nivel mostrado durante los primeros meses del argentino y terminó noveno con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y siete derrotas.

La Volpe fue el único de los nueve técnicos analizados que no clasificó a la Liguilla en su primer torneo completo. También quedó eliminado de la Copa MX y no renovó su contrato al finalizar el semestre, lo que abrió la puerta al regreso de Miguel Herrera.

Así les fue a los últimos entrenadores del América en su primer torneo

Los técnicos del América en su primer torneo completo | Claro Sports

Los registros corresponden a la fase regular. En los casos de Ortiz y La Volpe se considera su primer torneo completo, pues ambos asumieron el cargo con el campeonato anterior en marcha.

¿Dónde queda Guillermo Almada respecto a sus antecesores?

Con una efectividad del 58.8% de los puntos disponibles, el uruguayo se encuentra en la mitad de la clasificación histórica de los nueve entrenadores. Sus tres derrotas durante la fase regular representan el segundo registro más bajo del grupo, solamente superado por Jardine, aunque sus seis empates fueron la cifra más elevada. También igualó los 38 goles que consiguió el equipo de Ortiz en el Apertura 2022, pero necesitó convertir esa producción ofensiva en más victorias.

Ambriz llegó hasta las semifinales después de terminar sexto, mientras que Solari y Matosas no superaron los cuartos de final pese a ocupar el segundo puesto. De los nueve entrenadores, cuatro quedaron eliminados en esa instancia, tres alcanzaron las semifinales, uno fue campeón y otro no clasificó. La eliminación de Almada, por tanto, coincide con el desenlace más frecuente de los primeros torneos completos en el periodo analizado.

En cuanto a la continuidad, seis de sus ocho antecesores recibieron la oportunidad de disputar un segundo campeonato completo. Cuatro de ellos terminaron conquistando algún título con la institución: Jardine, Herrera, Mohamed y Ambriz. Solari y Ortiz, pese a registrar dos de las mejores fases regulares de esta comparación, abandonaron el club sin levantar trofeos.

El principal desafío para Almada, en caso de continuar en el banquillo, será recuperar el rendimiento que mostró durante las primeras semanas del Apertura 2026 y sostenerlo hasta la Liguilla. Su balance de puntos y derrotas no desentona con el de otros entrenadores que posteriormente fueron campeones en Coapa. Sin embargo, la pérdida de efectividad durante el último mes de competencia, las dos eliminaciones ante Monterrey y los siete encuentros consecutivos sin victoria representan aspectos que deberán corregirse para que su segundo torneo tenga un desenlace distinto.