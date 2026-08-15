Guillermo Thomas Silva conquista la etapa reina y toma el liderato del Arctic Race of Norway

El uruguayo respondió al ataque de Lennert Van Eetvelt en Storheia y llegará a la última etapa con 10 segundos de ventaja

El uruguayo defenderá el liderato general en la última etapa | Claro Sports

Guillermo Thomas Silva dio un golpe de autoridad en la etapa reina del Arctic Race of Norway 2026. El corredor del XDS Astana Team se impuso en la llegada a Storheia tras responder al ataque de Lennert Van Eetvelt en los últimos metros y, además del triunfo, se quedó con el liderato de la clasificación general.

La tercera jornada, de 145.5 kilómetros entre Stokmarknes y Storheia Summit, reservaba su mayor dificultad para el cierre, con una subida final de 3.4 kilómetros al 10.8% de pendiente media. Después de dos días definidos entre los velocistas, la montaña terminó por romper por completo el orden de la carrera.

Con el paso de los kilómetros, la fuga comenzó a perder integrantes y Axel Källberg quedó como último superviviente. Su intento terminó a 4.7 kilómetros de la meta, cuando fue absorbido justo antes de la subida decisiva a Storheia y los equipos de los candidatos a la general tomaron definitivamente el control.

Van Eetvelt ataca, pero Silva responde

Pese a la dureza de las rampas, un grupo amplio logró permanecer unido durante buena parte de la subida, con Silva, Van Eetvelt, Alessandro Pinarello y Robbe Dhondt entre los hombres mejor colocados. El ritmo terminó pasando factura en el último kilómetro.

Van Eetvelt lanzó su ataque a unos 400 metros de la meta y consiguió abrir espacio junto a Silva, Pinarello y Dhondt. Los dos últimos no pudieron sostener el ritmo, pero el uruguayo permaneció a rueda del belga y esperó el momento exacto para responder.

A 300 metros del final, el sudamericano contraatacó y dejó sin respuesta a su rival, abriendo la diferencia suficiente para cruzar solo la línea de meta. El corredor del XDS Astana completó la etapa en 3:29:11, mientras el belga terminó segundo con el mismo tiempo y Pinarello fue tercero a nueve segundos.

Silva se viste de líder antes de la última etapa

Silva había comenzado la jornada a ocho segundos de Giovanni Lonardi, líder durante las primeras dos etapas, pero el italiano perdió contacto antes de la subida final y quedó fuera de la pelea por el maillot amarillo.

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Con los 10 segundos de bonificación por la victoria, el charrúa pasó al primer lugar con un tiempo acumulado de 11:31:07. Van Eetvelt, que recibió seis segundos por su segundo puesto, quedó a 10 segundos, mientras Pinarello ocupa la tercera posición a 21.

El triunfo representó además la victoria profesional número 11 de Guillermo Thomas Silva, mientras XDS Astana Team alcanzó su triunfo 22 de la temporada. El Arctic Race of Norway llegará así a su jornada definitiva con apenas 10 segundos entre los dos punteros, después de que la montaña cambiara por completo una clasificación que hasta este sábado había estado dominada por los velocistas.

No te pierdas el desenlace del Arctic Race of Norway 2026 este domingo, a partir de las 8:45 horas, tiempo del centro de México, a través de la multiplataforma de Claro Sports. La cuarta y última etapa llevará al pelotón de Sortland a Narvik sobre un recorrido de poco más de 190 kilómetros, con cuatro ascensos puntuables y un cierre explosivo en Narvikfjellet, de 2.8 kilómetros al 8% de pendiente media, donde se definirá al campeón de la competencia.

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