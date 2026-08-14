Erlend Blikra gana la etapa 2 de la Arctic Race of Norway 2026; Lonardi resiste como líder

El ciclista noruego aprovechó el trabajo de Uno-X Mobility para imponerse en Andenes, mientras Giovanni Lonardi conservó el liderato general

Erlend Blikra se corona ne al segunda etapa | Claro Sports

Erlend Blikra se quedó con la victoria en la segunda etapa de la Arctic Race of Norway 2026, disputada este viernes 14 de agosto sobre 180 kilómetros entre Bø i Vesterålen y Andenes. El corredor noruego de Uno-X Mobility resolvió un sprint masivo después de 3 horas, 56 minutos y 49 segundos, por delante del británico Ethan Vernon, del NSN Cycling Team, y del italiano Giovanni Lonardi, del Team Polti VisitMalta, quien con su tercer puesto logró conservar el maillot de líder de la clasificación general.

La jornada, catalogada como plana por la organización, comenzó con movimiento desde los primeros kilómetros y rápidamente se conformó una escapada que terminó integrada por Joseba López, Victor Vercouillie, Herman Emil Eriksen, Ludvik Holstad y Simen Evertsen-Hegreberg. El grupo consiguió mantenerse al frente durante buena parte del recorrido mientras, detrás, los equipos interesados en una llegada al sprint empezaron a controlar la diferencia.

La ruta presentó dos ascensos puntuables antes de entrar en la segunda mitad de la competencia. El primero apareció en Ryggedals, una subida de 1.4 kilómetros al 6.3 por ciento, donde Darren van Bekkum se quedó con los puntos disponibles. Más adelante llegó Storvatnet, puerto de dos kilómetros al 4.4 por ciento, en el que Evertsen-Hegreberg logró imponerse después de que Eriksen alcanzara al grupo que marchaba por delante.

Con la fuga todavía activa, Team Polti VisitMalta y TotalEnergies asumieron buena parte de la persecución pensando en Giovanni Lonardi y Jason Tesson. Más tarde se sumaron Uno-X Mobility y Team Picnic PostNL, mientras Jayco AlUla intentó aprovechar algunos sectores expuestos para aumentar el ritmo. El viento, sin embargo, no tuvo la intensidad suficiente para romper el pelotón y la ventaja de los escapados comenzó a reducirse de manera constante conforme la carrera se aproximó a Andenes.

La aventura de los cinco hombres de cabeza terminó a unos ocho kilómetros de la meta, momento en el que comenzó otra batalla, esta vez por encontrar la mejor posición para el sprint. El uruguayo, Guillermo Thomas Silva alcanzó a tomar bonificaciones en el primer paso por la línea de llegada, pero los equipos de los velocistas ya habían comenzado a formar sus trenes para un cierre que presentaba cuatro curvas dentro de los últimos tres kilómetros, un elemento que terminó desordenando a varios de los favoritos.

Lotto Intermarché apareció primero en la parte delantera, mientras NSN Cycling Team buscó colocar a Ethan Vernon en una posición mucho más favorable que la que había tenido durante la primera etapa. Modern Adventure Pro Cycling también movió sus piezas para Riley Pickrell y Mirco Maestri intentó acercar a Lonardi a las primeras posiciones, aunque el líder quedó prácticamente sin compañeros para afrontar los metros decisivos. Uno-X, en cambio, mantuvo su estructura y esperó su momento.

La diferencia la marcó Henrik Pedersen, quien tomó la punta para Uno-X Mobility y realizó el lanzamiento que necesitaba Blikra. El noruego salió de la rueda de su compañero y sostuvo su velocidad hasta la línea para superar a Vernon y conseguir la victoria. Lonardi cruzó tercero, mientras Riley Pickrell terminó cuarto y Anders Foldager completó los cinco primeros. Jason Tesson fue sexto, seguido por Lorrenzo Manzin, Nikiforos Arvanitou, Ronan Augé y Brody McDonald dentro del top 10.

El resultado permitió a Giovanni Lonardi mantenerse al frente de la Arctic Race of Norway con un acumulado de 8:01:58, aunque Blikra se acercó hasta quedar a solamente cuatro segundos gracias a la bonificación de diez segundos obtenida con su triunfo. Teodor De Luca quedó tercero a seis segundos y Vernon aparece cuarto a ocho. El panorama cambiará este sábado 15 de agosto, cuando el pelotón dispute una tercera etapa de 146.5 kilómetros entre Stokmarknes y el final en alto de Storheia Summit, jornada que promete abrir la primera batalla seria entre los aspirantes a conquistar la clasificación general.

Clasificación de la etapa 2

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1 Erlend Blikra Uno-X Mobility 3:56:49 2 Ethan Vernon NSN Cycling Team m.t. 3 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta m.t. 4 Riley Pickrell Modern Adventure Pro Cycling m.t. 5 Anders Foldager Team Jayco AlUla m.t. 6 Jason Tesson TotalEnergies m.t. 7 Lorrenzo Manzin TotalEnergies m.t. 8 Nikiforos Arvanitou XDS Astana Team m.t. 9 Ronan Augé Unibet Rose Rockets m.t. 10 Brody McDonald Modern Adventure Pro Cycling m.t.

Clasificación general tras la etapa 2

Pos. Ciclista Equipo Tiempo / diferencia 1 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta 8:01:58 2 Erlend Blikra Uno-X Mobility +0:04 3 Teodor De Luca Lucky Sport Cycling Team +0:06 4 Ethan Vernon NSN Cycling Team +0:08 5 Jason Tesson TotalEnergies +0:08 6 Guillermo Thomas Silva XDS Astana Team +0:08 7 Riley Pickrell Modern Adventure Pro Cycling +0:10 8 Vincent Van Hemelen Team Flanders-Baloise +0:10 9 Victor Vercouillie Team Flanders-Baloise +0:10 10 Ludvik Holstad Team Ringerike +0:12

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