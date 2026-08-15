Andrew August reina en la montaña y acaricia la corona del Tour de Chequia

Andrew August domina la clasificación general del Tour de Chequia 2026 con un tiempo acumulado de 11:26:02 a 11 segundos de Alessandro Fancellu

Andrew August gana la etapa 3 del Tour de Chequia | Screenshot: Claro Sports

Andrew August dio otro golpe sobre la mesa en el Tour de Chequia y confirmó su dominio este sábado 15 de agosto de 2026. El estadounidense del Netcompany INEOS se llevó la tercera etapa, una exigente jornada de 170.9 kilómetros entre Pardubice y la llegada en alto de Dlouhé stráně, con un tiempo de 4:03:39 horas. El ciclista de 20 años cruzó la meta un segundo antes que Alessandro Fancellu, mientras que Domenico Pozzovivo completó el podio a seis segundos, en una actuación que permitió al líder sumar su segundo triunfo consecutivo.

La etapa estuvo marcada por la dureza del recorrido, que acumuló 2,670 metros de desnivel positivo y llevó a los corredores hasta los 1,323 metros de altitud. El pelotón pasó por el esprint intermedio de Lanškroun, en el kilómetro 94, antes de afrontar el puerto de segunda categoría de Mezilesí, con 4.6 kilómetros y una pendiente media de 5.06 por ciento. Sin embargo, el momento decisivo llegó en Dlouhé stráně, una ascensión de 13.2 kilómetros al 5.4 por ciento que puso a prueba las piernas de los principales aspirantes al título.

INEOS tomó la responsabilidad en la parte final para mantener a salvo el liderato de August. La fuga llegó a amenazar la clasificación general, con Nolan Huysmans como líder virtual, pero el conjunto británico redujo la diferencia hasta controlar la situación antes del ascenso definitivo. En los últimos kilómetros, el estadounidense pasó al ataque y encontró la respuesta de Fancellu, con quien protagonizó la disputa por la victoria. El ciclista norteamericano fue más rápido en el sprint de dos corredores y volvió a levantar los brazos.

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La victoria también permitió a August dar un paso importante hacia el título del Tour de Chequia. El ciclista del Netcompany INEOS lidera la clasificación general con 11:26:02 horas, ahora con 11 segundos de margen sobre Fancellu, segundo clasificado. Pozzovivo ocupa el tercer puesto a 23 segundos, mientras que Filippo Turconi marcha cuarto a 40 segundos. Max Bock, Nicolas Breuillard y Václav Ježek completan los primeros lugares de una clasificación que quedó más definida tras la jornada reina.

El único cambio relevante para August llegó en la clasificación por puntos. El estadounidense partió con los maillots amarillo, verde y blanco, pero Romet Pajur ganó el sprint de Lanškroun y asumió el liderato de la regularidad por un punto. Más allá de ese movimiento, August afrontará la última etapa con el escenario a su favor: dos victorias consecutivas, el liderato general y una ventaja de 11 segundos sobre su principal perseguidor, una renta que buscará defender para coronarse campeón del Tour de Chequia.

Resultados de la etapa 3 del Tour de Chequia 2026

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1 Andrew August Netcompany INEOS 4:03:39 2 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom Fort +0:01 3 Domenico Pozzovivo Solution Tech NIPPO Rali +0:06 4 Václav Ježek Kasper crypto4me +0:13 5 Nicolas Breuillard TotalEnergies m.t. 6 Piotr Pękala Netcompany INEOS m.t. 7 Embret Svestad-Bårdseng ATT Investments m.t. 8 Alex Tolio Bardiani CSF 7 Saber m.t. 9 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber m.t. 10 Max Bock Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies m.t.

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Clasificación general tras la etapa 3 del Tour de Chequia 2026

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1 Andrew August Netcompany INEOS 11:26:02 2 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom Fort +0:11 3 Domenico Pozzovivo Solution Tech NIPPO Rali +0:23 4 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber +0:40 5 Max Bock Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies +0:48 6 Nicolas Breuillard TotalEnergies +0:52 7 Václav Ježek Kasper crypto4me +0:52 8 Embret Svestad-Bårdseng Netcompany INEOS +0:52 9 Jorge Gutiérrez Equipo Kern Pharma +0:52 10 Luca Covili Bardiani CSF 7 Saber +0:58

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