Vuelta a España 2026: ¿Cuándo empieza, cuántas etapas son, favoritos y dónde ver en vivo?

Todo sobre la Vuelta a España 2026: fechas, recorrido, etapas de montaña, favoritos y transmisión en México y Colombia.

Dónde ver la Vuelta a España 2026 | AFP/ Claro Sports.

La Vuelta a España, también conocida como La Vuelta, es una carrera profesional de ciclismo en ruta disputada por etapas a través de diferentes regiones de España. Se celebra tradicionalmente entre finales de agosto y mediados de septiembre, este 2026 iniciara el 22 de agosto y forma parte de las tres Grandes Vueltas del ciclismo mundial, junto al Tour de Francia y el Giro de Italia. Además, está incluida en el calendario del UCI WorldTour, la máxima categoría del ciclismo profesional.

¿Cuándo inicia la Vuelta a España 2026?

La Vuelta a España 2026 comenzará el sábado 22 de agosto con una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros en Mónaco y finalizará el 13 de septiembre en Granada, después de tres semanas de competencia.

¿Dónde ver en vivo la Vuelta a España 2026 desde México, Colombia y Latinoamérica?

La Vuelta a España 2026 se podrá seguir por ESPN y vía streaming a través de Disney+. En Colombia, los aficionados también tendrán la posibilidad de disfrutar de la carrera de manera gratuita y en señal abierta porCaracol Televisión y Canal RCN.

¿Quién es el vigente campeón de la Vuelta a España?

El danés Jonas Vingegaard llega a la Vuelta a España 2026 como vigente campeón, luego de conquistar la edición de 2025. El corredor del Visma Lease a Bike hizo historia al convertirse en el primer ciclista de Dinamarca en ganar la ronda española.

¿Cuál es la etapa más difícil de la vuelta a España?

No hay una etapa que pueda considerarse de manera definitiva como la más difícil de la Vuelta a España, ya que el recorrido y las características de la carrera varían en cada edición. Sin embargo, históricamente, las jornadas de alta montaña suelen ser las más exigentes, especialmente aquellas que incluyen ascensos como el Alto de L’Angliru o acumulan más de 5.000 metros de desnivel. Entre los ejemplos recientes destaca la etapa entre Villajoyosa y el Alto de Aitana, considerada una de las más duras por su exigente trazado.

¿Quiénes son los corredores favoritos para la Vuelta a España 2026?

El gran favorito para la Vuelta a España 2026 es el esloveno Tadej Pogacar, figura del UAE Team Emirates y vigente campeón del Tour de Francia. Sin embargo, el corredor esloveno no será el único candidato a luchar por la clasificación general, pues la carrera también contará con grandes nombres como Primoz Roglic, Enric Mas, Wout van Aert, Joao Almeida y Mattias Skjelmose, quienes parten como serios aspirantes a pelear por las etapas y los primeros lugares de la general.



¿Cuántas etapas tiene la Vuelta a España 2026 y cómo se divide la competencia?

La Vuelta a España 2026 estará compuesta por 21 etapas y tendrá un recorrido aproximado de 3.275 kilómetros. La carrera se disputará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre de 2026, con dos jornadas de descanso a lo largo de las tres semanas de competencia. El trazado combina diferentes perfiles, desde etapas llanas hasta exigentes jornadas de alta montaña y contrarrelojes individuales.

¿Cómo se divide la Vuelta a España 2026?

4 etapas llanas.

etapas llanas. 4 etapas onduladas.

etapas onduladas. 1 etapa ondulada con final en alto.

etapa ondulada con final en alto. 4 etapas de media montaña.

etapas de media montaña. 6 etapas de montaña.

etapas de montaña. 2 contrarrelojes individuales.

contrarrelojes individuales. 2 días de descanso.

Las cinco etapas clave de montaña

Uno de los grandes atractivos de la edición 2026 será su exigente recorrido, que acumula más de 58.000 metros de desnivel positivo. Dentro de las 21 jornadas, hay cinco etapas de montaña que aparecen como determinantes para la lucha por la clasificación general:

Etapa 4: Andorra la Vella > Andorra la Vella. La carrera afrontará un exigente recorrido por los Pirineos, con pasos por Font-Romeu y las carreteras de Andorra, en una jornada que podría comenzar a marcar diferencias desde la primera semana. Etapa 7: Vall d’Alba > Aramón Valdelinares. La jornada tendrá una nueva llegada en alto en Aramón Valdelinares, un puerto que regresa al recorrido de La Vuelta después de más de una década. Etapa 12: Vera > Calar Alto. Una de las grandes jornadas de montaña de la edición. El recorrido superará los 2.100 metros de altitud y encadenará ascensos como Velefique y Calar Alto, dos puertos que pondrán a prueba a los favoritos. Etapa 14: Jaén > Sierra de la Pandera. El pelotón se enfrentará a un trazado exigente en el sur de España, con rampas de gran inclinación y el factor adicional del calor, que podría aumentar el desgaste entre los corredores. Etapa 20: La Calahorra > Collado del Alguacil. Será considerada la etapa reina de la Vuelta a España 2026. La jornada incluirá un doble paso por El Purche, el ascenso a El Duque y un inédito final en el Collado del Alguacil, con rampas que alcanzan el 20 % de inclinación. Una última gran batalla de montaña antes del cierre de la carrera.

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