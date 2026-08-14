Romina Hinojosa, tras hacer historia en el Tour de Francia: “En mi cabeza no acabar nunca fue una opción”
La ciclista mexicana habló en exclusiva con Claro Sports sobre su histórico Tour, el Mundial y el sueño olímpico de Los Angeles 2028
Romina Hinojosa se convirtió en la primera mexicana de la era moderna en disputar y completar el Tour de Francia Femenil, después de superar nueve etapas y los 1,174 kilómetros de recorrido entre Lausana y Niza.
Después de hacer historia, la mexicana habló en entrevista exclusiva con Claro Sports sobre una experiencia que superó sus expectativas, tanto por la exigencia de la carrera como por el apoyo recibido durante el recorrido. Hinojosa reconoció que hubo momentos en los que estuvo al límite, pero aseguró que abandonar nunca estuvo entre sus opciones.
Además, habló sobre el crecimiento del ciclismo mexicano, su papel como referente para nuevas generaciones y sus próximos objetivos, con el Campeonato Mundial en Canadá como siguiente reto y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 como uno de sus grandes sueños.
Romina Hinojosa y una experiencia que superó sus expectativas
Desde que Lotto Intermarché confirmó su presencia en la competencia, Hinojosa comenzó a pensar en la posibilidad de ganarse un lugar dentro de la alineación. La mexicana atravesó momentos complicados durante la temporada, pero mantuvo al Tour como su principal objetivo de cara al mes de agosto.
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“Desde que se anunció que mi equipo iba a participar en el Tour de Francia, me emocioné. Lo estuve manifestando, que me seleccionara mi equipo para poder vivir la experiencia. Tuve altas y bajas esta temporada, pero no me desanimé, sabía que la meta era hasta agosto. Todos los días: ‘Voy a ir al Tour de Francia, voy a ir al Tour de Francia’, y sí acabó pasando. Realmente superó mis expectativas en lo duro que es. Los fans, el apoyo. Nunca había vivido algo así, no sabía cómo reaccionar. Realmente fue muy bonito y no puedo esperar a volverlo a vivir y llegar más preparada, ya que conozco a lo que voy”.
El significado histórico de su participación todavía resulta difícil de asimilar para la ciclista mexicana, quien sabe que con el paso del tiempo podrá valorar de otra manera haber sido la primera representante nacional de esta nueva era del Tour.
“En cuanto a ser la primera mexicana en correrlo en esta nueva edición, es muy loco. No lo logro dimensionar, pero sé que en un futuro, cuando esté viejita con mis hijos, les puedo decir: ‘Yo corrí el Tour de Francia Femenil en el 2026’, y va a ser algo que voy a llevar en mi corazón. Soy muy afortunada de poder ser la primera”.
“No vine aquí para no acabar”
Completar las nueve etapas se convirtió en una batalla física y mental. Hinojosa recordó particularmente la tercera jornada, cuando por primera vez apareció la posibilidad de quedar fuera debido al tiempo límite establecido por la organización. Aun en ese escenario, la mexicana se negó a contemplar la posibilidad de abandonar y convirtió terminar la competencia en una obligación personal.
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“En mi cabeza no acabar nunca fue una opción. Me acuerdo de un preciso momento en la carrera, en la etapa tres, donde pensé que puede que no termine esto, pero no tanto por no terminar, sino por el tiempo límite. Pero dije: ‘No, ni de chiste, no vine aquí para no acabar’, y sé que es lo mínimo que puedo hacer. Yo sé que acabar es algo muy especial, pero sé que quiero más en un futuro. Por ahora estoy muy contenta con eso y, en mi cabeza, no terminar no era una opción, nunca fue. Creo que gracias a tener eso muy claro, no me rendí, porque sí hubo personas que estaban en la misma posición que yo y no terminaron. Entonces, eso sí me dio confianza de que cuando se pone dura la cosa es cuestión de no rendirse”.
El impacto de Romina Hinojosa en las nuevas generaciones del ciclismo mexicano
La histórica actuación también colocó a Hinojosa como uno de los rostros de un momento destacado para el ciclismo nacional. Aunque desde Europa resulta complicado percibir la dimensión de su impacto, cada regreso a México le permite observar cómo aumenta el interés alrededor de la disciplina.
“Se siente muy bonito, la verdad. Es difícil darme cuenta porque estoy aquí en mi burbuja. Tratando de hacerlo lo mejor posible porque sé que esa es la mejor manera de que pueda hacer un impacto acá en México. Todos los años regreso a México por como tres meses y cada vez se ve una diferencia y me da mucho gusto y se siente un poco raro también. Este deporte es un poco solitario a veces y el hecho de que ya cada vez es menos, porque hay más gente que se interesa, es bonito”.
Hinojosa considera que contar con referentes mexicanos compitiendo al máximo nivel facilita que las generaciones jóvenes puedan imaginarse siguiendo el mismo camino.
“Sí, la verdad que sí. Creo que como espectador estar viendo tanto ciclismo por tantos lados te hace sentir como que, wow, es posible, se puede. Antes era más difícil visualizarte ahí cuando no ves a mexicanos en esos lugares. Entonces, poder ser una de esas personas de verdad es increíble”.
El Mundial y Los Angeles 2028, los próximos objetivos de Romina Hinojosa
Con el Tour de Francia ya terminado, la temporada de Hinojosa todavía tiene un objetivo importante. Su siguiente compromiso será el Campeonato Mundial en Canadá, una competencia para la que ya comenzó su preparación.
Más adelante aparece también la posibilidad de unos Juegos Olímpicos. Aunque todavía no existe una definición sobre la selección que representará a México, la ciclista reconoció que llegar a Los Angeles 2028 forma parte de sus aspiraciones.
“Primero, lo que sigue para mí ahorita es el Campeonato Mundial en Canadá. La verdad me emociona mucho que va a ser en el continente americano. Eso es muy padre. Entonces, me estoy preparando para eso actualmente. Y en cuanto a los Juegos Olímpicos, claro que es un sueño poder asistir. ¿Para quién no son los Juegos Olímpicos? Por ahora todavía no se sabe quién va a ir y de las selecciones todavía no, pero dentro de lo posible haré todo para poder estar ahí”.