Isaac del Toro advierte: “Todos lo pasamos mal hoy, mañana podríamos pagar las consecuencias”

El mexicano recuperó la maglia azzurra en la etapa 5 de la Tirreno-Adriático y reconoció el desgaste del pelotón tras una jornada exigente

Isaac del Toro volvió a colocarse al frente de la clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026 tras una exigente quinta etapa. Aunque la victoria del día fue para el danés Michael Valgren, el mexicano firmó una actuación sólida al terminar segundo, resultado que le permitió recuperar la maglia azzurra y colocarse nuevamente como líder de la carrera.

El recorrido, con constantes subidas y descensos, provocó que el pelotón se mantuviera atento durante gran parte del día mientras un grupo de escapados lograba abrir ventaja. En ese contexto, el UAE Team Emirates controló el ritmo en el grupo perseguidor para proteger las aspiraciones del mexicano en la clasificación general.

En el tramo decisivo, Del Toro asumió un papel protagonista. El mexicano endureció el ritmo en el ascenso final al Santuario Beato Sante y respondió a los movimientos de varios rivales directos, entre ellos Giulio Pellizzari y Matteo Jorgenson. Esa ofensiva permitió seleccionar el grupo de favoritos y marcar diferencias clave en la general.

Tras cruzar la meta, el líder de la escuadra emiratí valoró la estrategia aplicada durante la jornada y la importancia de aprovechar cada oportunidad para ganar segundos en la clasificación acumulada. “Creo que en este tipo de carreras por etapas, siempre es mejor tener algo a favor. “Fue una etapa difícil”, recalcó.

El ciclista mexicano también explicó el nivel de tensión que marcó la etapa y cómo el desarrollo de la carrera obligó al pelotón a mantenerse alerta durante todo el recorrido. “Fue un día de mucha tensión, donde había que tener cuidado todo el tiempo, pero ya lo esperábamos. Eran muy fuertes en la delantera, y creo que todos lo pasamos muy mal hoy, así que mañana tendremos que tener cuidado porque creo que podríamos pagar las consecuencias del esfuerzo“.

El resultado de la jornada permitió a Del Toro recuperar el primer lugar de la clasificación general con un tiempo acumulado de 20:10:40. El mexicano aventaja ahora por 23 segundos al italiano Pellizzari y por 34 al estadounidense Matteo Jorgenson, en una carrera que sigue abierta rumbo a las etapas finales.

Con varias jornadas aún por disputarse, el líder del UAE Team Emirates-XRG se perfila como uno de los principales candidatos al título. Sin embargo, la propia advertencia del mexicano refleja la dureza de la competencia y el desgaste acumulado que podría influir en el desenlace de la Tirreno-Adriático en los próximos días.

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