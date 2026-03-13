La dupla ofensiva que probaría Tena frente a Argelia

Posible sorpresa en el ataque del equipo de Guatemala.

Luis Fernando Tena ya tiene al plantel completo de Guatemala | FEDEFUT

El seleccionado de Guatemala se medirá contra su similar de Argelia el próximo viernes 27 de marzo en el estadio Luigi Ferraris de la ciudad de Génova, capital de la Liguria en Italia, a las 20.30 hs local (14.30 de Guate). El estadio elegido es en donde juega de local tanto la Sampdoria, hoy en la serie B, y la Genoa, que milita en la Serie A.

Con motivo de dicho partido, el cuerpo técnico del seleccionado encabezado por Luis Fernando Tena tiene en mente darle vida a una dupla ofensiva compuesta por dos de los mejores jugadores de la actualidad: Darwin Lom y Rubio Rubín. La novedad tiene un poco que ver con el hecho de que ambos jugadores no solían compartir campo de juego ya que son dos clásicos centrodelanteros.

Sin embargo, el entrenador tiene en mente hacer uso del gran presente que ambos atraviesan y así buscaría probar variantes en la faceta ofensiva. Ocurre que, generalmente, Lom o Rubín jugaban con un segundo delantero definido en un esquema 4-4-2. Por lo que Tena buscaría nuevas variantes en ataque poniendo a los dos ‘tanques’.

Si bien es una idea que podría quedar en la nada, la realidad es que ambos vienen siendo protagonistas de muy buenas actuaciones con sus respectivos equipos. Motivo por el cual el entrenador no vería con malos ojos darles la oportunidad de ver cómo se las ingenian ante un seleccionado de Argelia muy fuerte, que propondrá un juego físico y agresivo.

El ex Comunicaciones y actual The Strongest viene de ser muy importante en la victoria 3-0 de su equipo el último amistoso preparatorio para el torneo, mientras que el Rubín de ser elegido el mejor jugador del mes del El Paso Locomotive, equipo de la USL de Estados Unidos, donde viene de anotarle por duplicado a Colorado Springs para la victoria por dos goles.

De esta manera, Guatemala ya se alista para lo que será su primer partido amistoso con tinte de oficial ya que cabe recordar que, los goles y puntos que se logren en este tipo de partidos, cuentan para el ranking FIFA y por eso es importante sumar. De todos modos, para la visión del cuerpo técnico el objetivo hoy no es otro que sumar experiencia y nuevas variantes de cara a lo que viene.

A falta de que se confirme en forma oficial, los legionarios a llamar para el juego contra Argelia y luego ante el rival a confirmar de turno, serían Darwin Lom, Rubio Rubín, Aarón Herrera, Nicholas Hagen, Matt Evans, Olger Escobar y Arquímides Ordóñez. Sorprenden la inclusión de Evans, quien a la fecha es el más joven de la nueva camada que se afianza como hombre importante.

Luego de lo que fuera el estreno de Guatemala en este 2026 en un juego amistoso contra el seleccionado de Canadá, que termino con derrota 1 a 0 en un juego disputado en Los Angeles, el desafío de Tena y compañía es ahora sí mostrar la versión más fuerte del combinado nacional ya que ante los canadienses no se pudo incluir a los legionarios al no tratarse de una fecha FIFA.

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