¿Qué necesita Isaac del Toro para coronarse en la Tirreno-Adriático 2026? Etapa 6, día clave en Camerino

La etapa reina en Camerino aparece como el momento decisivo de la carrera italiana, donde el mexicano defenderá la maglia azzurra ante sus rivales directos

El mexicano busca conquistar la general | Foto: Marco Bertorello / AFP

La Tirreno-Adriático 2026 entra en su fase más determinante con la disputa de la sexta etapa, la jornada reina. En Camerino se pondrá a prueba el liderato de Isaac del Toro, quien llega vestido con la maglia azzurra y con una ventaja que deberá defender en una etapa diseñada para escaladores y corredores explosivos.

El mexicano afrontará el día más exigente de la carrera con varios rivales directos al acecho en la clasificación general. La etapa ofrece el terreno ideal para ataques lejanos y movimientos tácticos entre los favoritos, por lo que el control del UAE Team Emirates y la capacidad de Del Toro para responder en los ascensos serán factores determinantes en la pelea por el título.

Perfil de la etapa 6: la montaña decide en Camerino

El perfil de la etapa 6 en la Tirreno-Adriático | ProCyclingStats

La etapa que conecta San Severino con Camerino representa el recorrido más duro de toda la Tirreno-Adriático 2026. Desde los primeros kilómetros aparecen oportunidades para los ciclistas explosivos de montar una escapada. La salida invita a ataques tempranos en la región de Las Marcas.

Más adelante, el trazado incluye la exigente subida a Sassoletto, con 13 kilómetros al 7% de pendiente media, un ascenso largo donde los escaladores tendrán la oportunidad de endurecer la carrera. A lo largo de la jornada el pelotón deberá superar más de 4,000 metros de desnivel acumulado,.

La etapa se definirá en un circuito final con cuatro vueltas que incluye la ascensión a Camerino, un puerto de 3.2 kilómetros al 9% de pendiente media. En ese terreno explosivo, los equipos con más profundidad podrían intentar aislar a los líderes o lanzar ataques decisivos para romper la carrera antes de la meta.

¿Qué necesita Isaac del Toro para ganar la Tirreno-Adriático?

Isaac del Toro llega a la etapa reina con una ventaja clara, pero todavía vulnerable frente a sus principales rivales. El mexicano lidera la clasificación general con 23 segundos sobre Giulio Pellizzari, 34 segundos sobre Matteo Jorgenson y 44 segundos sobre Primož Roglic, diferencias que marcan el margen que deberá defender en Camerino.

Para conservar el liderato, el escenario más simple para Del Toro es terminar la etapa por delante de Pellizzari. Si el italiano cruza antes la meta, el mexicano deberá limitar la pérdida a menos de 23 segundos para mantener la maglia azzurra. La misma lógica aplica frente a Jorgenson y Roglič: si pierde tiempo con ellos, la diferencia final deberá mantenerse por debajo de 34 y 44 segundos, respectivamente.

Con el respaldo de UAE Team Emirates y el rendimiento que ha mostrado en los ascensos largos, el mexicano parte con argumentos sólidos para sostener el liderato. Sin embargo, la etapa reina abre la puerta a ataques agresivos y estrategias colectivas que podrían obligarlo a responder en los momentos más críticos de la jornada.

Isaac del Toro recupera la maglia azzurra tras la exigente etapa 5

Isaac del Toro volvió a tomar el control de la clasificación general tras la quinta etapa de la Tirreno-Adriático. Aunque la victoria del día fue para el danés Michael Valgren, el mexicano firmó una actuación muy sólida al cruzar segundo en la meta, resultado que le permitió recuperar el liderato de la carrera.

El recorrido, caracterizado por subidas constantes y cambios de ritmo, mantuvo al pelotón bajo presión durante gran parte de la jornada. Mientras una fuga intentaba abrir diferencias, el UAE Team Emirates trabajó en el grupo principal para mantener la situación bajo control y proteger las aspiraciones del líder mexicano.

En el tramo final de la etapa, Del Toro asumió protagonismo al endurecer el ritmo en el ascenso al Santuario Beato Sante. Allí respondió a los ataques de varios aspirantes a la general, entre ellos Giulio Pellizzari y Matteo Jorgenson, logrando seleccionar el grupo de favoritos y abrir diferencias que terminaron reflejándose en la clasificación.

Tras la jornada, el mexicano reconoció el desgaste que provocó la etapa y anticipó un nuevo día complicado en la montaña: “Fue un día de mucha tensión, donde había que tener cuidado todo el tiempo, pero ya lo esperábamos. Eran muy fuertes en la delantera, y creo que todos lo pasamos muy mal hoy, así que mañana tendremos que tener cuidado porque creo que podríamos pagar las consecuencias del esfuerzo”.

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