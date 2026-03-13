F1 cancelaría los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita

La tensión geopolítica en la región obligaría a la F1 a suspender las carreras de abril en Bahréin y Arabia Saudita, reduciendo el calendario a 22 Grandes Premios

El GP de Bahréin sería cancelado | Reuters.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 podría sufrir un gran ajuste en su calendario. De acuerdo con información de Sky Sports, la categoría se prepara para cancelar los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, programados para abril, debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente. De confirmarse la decisión, el campeonato pasaría de 24 a 22 carreras.

El Gran Premio de Bahréin estaba previsto como la cuarta ronda de la temporada del 10 al 12 de abril, mientras que la siguiente semana el campeonato debía trasladarse al circuito urbano de Jeddah, en Arabia Saudita, del 17 al 19 de abril.

Según el reporte, la Fórmula 1 y la FIA mantienen como prioridad absoluta la seguridad del personal y de los equipos. La preocupación principal se centra en los más de 3,000 integrantes del paddock que viajan cada fin de semana con el campeonato, entre ingenieros, mecánicos, pilotos y personal técnico.

Las discusiones internas sobre la viabilidad de mantener las carreras comenzaron semanas atrás, pero en los últimos días la situación se ha vuelto más compleja. Los reportes indican que la decisión podría anunciarse oficialmente durante el Gran Premio de China, donde actualmente se encuentra el campeonato disputando la segunda fecha del calendario.

La cancelación de ambas carreras abriría una pausa larga en el calendario, ya que el campeonato pasaría directamente del Gran Premio de Japón, programado del 27 al 29 de marzo, al Gran Premio de Miami del 1 al 3 de mayo, generando un parón cercano a cinco semanas en medio del arranque de la temporada.

Durante los últimos días también surgieron versiones sobre posibles circuitos sustitutos, entre ellos Imola en Italia o Portimão en Portugal. Sin embargo, las mismas fuentes señalan que el tiempo de organización sería insuficiente para montar dos eventos adicionales en abril.

Si finalmente se confirma la suspensión de Bahréin y Arabia Saudita, la Fórmula 1 afrontaría una temporada reducida a 22 Grandes Premios, manteniendo el resto del calendario sin modificaciones. La decisión marcaría uno de los impactos deportivos más visibles que el actual contexto geopolítico ha tenido hasta ahora.

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