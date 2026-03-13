Isaac del Toro se adueña del liderato tras la etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026

Michael Valgren ganó la etapa 5 con un tiempo 4:43:33, sin embargo Isaac del Toro se llevó las palmas tras un cierre de locura en el último ascenso

Isaac del Toro, nuevo líder general | DIRK WAEM / BELGA MAG / Belga via AFP

La etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026 dejó emociones hasta el último kilómetro y terminó con un cambio importante en la clasificación general. Aunque la victoria del día fue para el danés Michael Valgren, la gran noticia fue el regreso al liderato del mexicano Isaac del Toro, quien firmó una actuación sólida para colocarse nuevamente en la cima de la competencia.

La jornada de 184 kilómetros entre Marotta-Mondolfo presentó constantes subidas y descensos que exigieron al pelotón desde el inicio. Un grupo de fugados tomó ventaja durante buena parte del recorrido, con Valgren como uno de los protagonistas, mientras el pelotón principal se mantuvo atento a los movimientos en la general. En ese grupo perseguidor apareció Del Toro, respaldado por el trabajo colectivo del UAE Team Emirates XRG.

Conforme la etapa entró en su tramo decisivo, el mexicano comenzó a ganar protagonismo. En el ascenso final al Santuario Beato Sante, Del Toro aceleró el ritmo del pelotón y logró responder a varios ataques de rivales directos, entre ellos el ecuatoriano Richard Carapaz. Su movimiento le permitió reducir distancias con el grupo de punta y colocarse en una posición ideal para disputar los puestos de adelante.

Mientras tanto, Valgren consolidó su escapada en los últimos metros para quedarse con la victoria de la etapa con un tiempo de 4:43:33. Sin embargo, detrás del danés apareció Isaac del Toro con un cierre explosivo que le permitió cruzar la meta en el segundo lugar, a solo 11 segundos. El pedalista azteca incluso protagonizó un intenso duelo en el último kilómetro con el estadounidense Matteo Jorgenson, quien también llegó en el mismo tiempo.

Ese resultado terminó por modificar la clasificación general. Gracias a su desempeño en la jornada y a las diferencias obtenidas frente a sus rivales directos, Del Toro recuperó la primera posición de la carrera. El ciclista del UAE Team Emirates XRG ahora lidera la competencia con un tiempo acumulado de 20:10:40, con 23 segundos de ventaja sobre el italiano Giulio Pellizzari y 34 segundos sobre Jorgenson.

Clasificación general tras la etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026

Isaac del Toro vuelve a colocarse como el hombre a vencer en la Tirreno-Adriático 2026. A falta de varias etapas por disputarse, el mexicano confirma su gran momento en el ciclismo internacional y mantiene vivas sus aspiraciones de conquistar una de las carreras por etapas más importantes del calendario previo al Giro de Italia.

Isaac del Toro — UAE Team Emirates – XRG — 20:10:40 Giulio Pellizzari — Red Bull – BORA – hansgrohe — a 0:23 Matteo Jorgenson — Team Visma | Lease a Bike — a 0:34 Primož Roglič — Red Bull – BORA – hansgrohe — a 0:44 Giulio Ciccone — Lidl – Trek — a 1:05 Tobias Halland Johannessen — Uno-X Mobility — a 1:08 Alessandro Pinarello — VF Group – Bardiani CSF – Faizanè — a 1:24 Ben Healy — EF Education – EasyPost — a 1:24 Magnus Sheffield — INEOS Grenadiers — a 1:27 Santiago Buitrago — Bahrain – Victorious — a 1:28 Alan Hatherly — Team Jayco AlUla — a 1:43 Javier Romo — Movistar Team — a 1:48 Andrea Vendrame — Team Jayco AlUla — a 1:49 Richard Carapaz — EF Education – EasyPost — a 2:11 Michael Storer — Tudor Pro Cycling Team — a 2:13

Resultados de la etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026

Michael Valgren – EF Education–EasyPost – 4:43:33 Isaac del Toro – UAE Team Emirates XRG – +0:11 Matteo Jorgenson – Team Visma | Lease a Bike – +0:11 Tobias Halland Johannessen – Uno‑X Mobility – +0:24 Giulio Ciccone – Lidl‑Trek – +0:28 Giulio Pellizzari – Red Bull–BORA–hansgrohe – +0:30 Primož Roglič – Red Bull–BORA–hansgrohe – +0:30 Alessandro Pinarello – NSN Cycling Team – +0:40 Michael Storer – Tudor Pro Cycling Team – +0:41 Santiago Buitrago – Bahrain Victorious – +0:41

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