Paulinho, en la prelista de Portugal para el amistoso ante México

El delantero del Toluca aparece en la prelista de Portugal para la fecha FIFA de marzo y podría enfrentar a México en la reapertura del Estadio Azteca, si queda en la convocatoria final

El atacante choricero es contemplado por Roberto Martínez | Imago7

El próximo 28 de marzo la selección mexicana recibirá a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, un partido que servirá como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y que tiene como principal atractivo la posible presencia de Cristiano Ronaldo en territorio mexicano. Sin embargo, la participación de CR7 aún genera dudas, luego de que el delantero sufriera una lesión que lo mantiene fuera de las canchas desde el 28 de febrero, situación que pone en riesgo su presencia en el duelo frente al equipo dirigido por Javier Aguirre.

Paulinho aparece en la prelista de Portugal para la fecha FIFA

A 15 días del encuentro entre México y Portugal, el seleccionador Roberto Martínez ya envió la prelista de convocados para la siguiente fecha FIFA, en la que el conjunto lusitano también enfrentará a Estados Unidos. En ese listado destaca Paulinho, delantero del Toluca, quien podría regresar a la selección portuguesa en caso de quedar en la convocatoria final. El atacante de los Diablos Rojos vive un buen momento en la Liga MX, lo que lo ha colocado nuevamente en el radar del combinado europeo.

Cabe recordar que Paulinho ya expresó en meses recientes su deseo de volver a representar a Portugal. Tuvo participación con los lusos en tres partidos durante 2020, etapa en la que además marcó dos goles y disputó encuentros de la UEFA Nations League.

¿Cuál sería el futuro de Paulinho con Portugal?

La lista definitiva de convocados será anunciada el próximo 20 de marzo, apenas ocho días antes del partido ante México en el Estadio Azteca, encuentro que marcará la reapertura del inmueble rumbo al Mundial de 2026. Después de ese compromiso, Portugal visitará a Estados Unidos el último día de marzo, en otro partido amistoso de preparación durante la misma fecha FIFA.

Mientras tanto, Paulinho deberá concentrarse en su actividad con el Toluca, equipo que este sábado recibirá al Atlas en la jornada 11 del Clausura 2026. Además, el conjunto escarlata enfrentará el miércoles 18 de marzo a San Diego en busca de su pase a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

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