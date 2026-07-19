Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general tras la etapa 15 de este 19 de julio

El mexicano terminó tercero en Plateau de Solaison, subió al tercer lugar de la clasificación general y recuperó el liderato de los jóvenes tras el abandono de Jonas Vingegaard

Isaac del Toro recuperó el maillot blanco en la Grande Boucle | Reuters

Isaac del Toro firmó una de las actuaciones más importantes de su carrera este domingo 19 de julio al finalizar tercero en la etapa 15 del Tour de Francia 2026, resultado que le permitió escalar hasta el podio de la clasificación general y recuperar el maillot blanco como mejor ciclista joven de la competencia. El corredor del UAE Team Emirates XRG respondió en la alta montaña y confirmó que peleará por un lugar entre los mejores hasta París.

La jornada también cambió el rumbo del Tour tras el abandono de Jonas Vingegaard. El danés sufrió una fuerte caída a poco más de 20 kilómetros de la meta, se lesionó el hombro derecho y tuvo que retirarse, poniendo fin al duelo que mantenía con Tadej Pogacar por el maillot amarillo. En el mismo incidente también estuvo involucrado Del Toro, aunque el mexicano pudo reincorporarse y completar la etapa sin perder opciones en la clasificación.

En el ascenso final al Plateau de Solaison, Remco Evenepoel fue el más fuerte para quedarse con la victoria de etapa, mientras Pogacar cruzó segundo y el de Ensenada el podio. Con seis etapas por disputarse, el mexicano se mantiene como uno de los principales protagonistas de la carrera y buscará defender su lugar entre los tres mejores de la clasificación general.

Etapa 15 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Champagnole – Plateau de Solaison?

La etapa 15 recorrió 183.9 kilómetros entre Champagnole y Plateau de Solaison, con cuatro puertos de montaña y un exigente final de categoría especial. Desde el inicio se formó una numerosa fuga, pero la definición quedó reservada para los aspirantes al título en la última subida.

Remco Evenepoel lanzó el ataque definitivo en los metros finales para imponerse con un tiempo de 4:23:09. Tadej Pogacar cruzó segundo con el mismo registro e Isaac del Toro terminó tercero, apenas seis segundos después, consolidando una de sus mejores actuaciones en la Grande Boucle.

Corredor Equipo Tiempo Diferencia Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe 4:23:09 — Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG 4:23:09 +0:00 Isaac del Toro UAE Team Emirates XRG 4:23:15 +0:06 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 4:24:07 +0:58 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe 4:24:07 +0:58 Lenny Martínez Bahrain Victorious 4:25:06 +1:57 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 4:25:06 +1:57 Juan Ayuso Lidl-Trek 4:25:09 +2:00 Adam Yates UAE Team Emirates XRG 4:25:09 +2:00 Quinn Simmons Lidl-Trek 4:25:25 +2:16

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 15

El abandono de Jonas Vingegaard modificó completamente la pelea por el Tour. Tadej Pogacar amplió su ventaja en el liderato, mientras Remco Evenepoel ascendió al segundo puesto e Isaac del Toro se colocó tercero de la clasificación general, a menos de seis minutos del esloveno, tras ganar cuatro puestos.

A falta de seis etapas para concluir la competencia, la lucha por el podio permanece abierta. Del Toro mantiene una ventaja de 25 segundos sobre Paul Seixas y continúa con opciones de defender un lugar histórico para el ciclismo mexicano en la última semana de competencia.

Corredor Equipo Tiempo Diferencia Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG 55:41:31 — Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe 55:46:31 +5:00 Isaac del Toro UAE Team Emirates XRG 55:47:29 +5:58 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 55:47:54 +6:23 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe 55:48:19 +6:48 Juan Ayuso Lidl-Trek 55:48:59 +7:28 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 55:51:09 +9:38 Lenny Martínez Bahrain Victorious 55:51:59 +10:28 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 55:52:30 +10:59 Jordan Jegat TotalEnergies 56:00:57 +19:26

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién es el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 15?

Gracias a su tercer lugar en Plateau de Solaison, Isaac del Toro recuperó el maillot blanco como líder de la clasificación de los jóvenes. El mexicano aventaja por 25 segundos al francés Paul Seixas y por un minuto y 30 segundos a Juan Ayuso, consolidándose como el mejor ciclista joven del Tour.

Además de mantenerse como gregario de lujo de Tadej Pogacar, Del Toro continúa demostrando que puede competir por resultados propios. Su rendimiento en la montaña y el ascenso al tercer lugar de la clasificación general lo convierten en uno de los grandes protagonistas de la edición 2026.

Corredor Equipo Tiempo Diferencia Isaac del Toro UAE Team Emirates XRG 55:47:29 — Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 55:47:54 +0:25 Juan Ayuso Lidl-Trek 55:48:59 +1:30 Lenny Martínez Bahrain Victorious 55:51:59 +4:30 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike 56:06:13 +18:44 Quinn Simmons Lidl-Trek 57:05:01 +1:17:32 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 57:35:57 +1:48:28 Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM Team 57:40:10 +1:52:41 Ewen Costiou Groupama-FDJ United 58:30:50 +2:43:21 Nicolas Vinokurov XDS Astana Team 59:00:16 +3:12:47

¿A qué hora inicia la próxima etapa 16 del Tour de Francia 2026?

Tras la jornada de descanso del lunes, el Tour regresará el martes 21 de julio con la etapa 16, una contrarreloj individual de 26.1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains. Será la única prueba contra el reloj de esta edición y representará una oportunidad importante para que los favoritos amplíen o reduzcan diferencias en la clasificación general.

La actividad comenzará a las 05:00 horas del centro de México (06:00 horas de Colombia), mientras que los últimos corredores partirán alrededor de las 09:15 horas de México (09:15 horas de Colombia). El horario de salida de Isaac del Toro será confirmado por la organización una vez se publique el orden oficial.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

En México, la transmisión estará disponible por ESPN y mediante Disney+, de acuerdo con el paquete contratado. En Colombia, la carrera también podrá verse por Caracol Televisión y Canal RCN. En Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias de la carrera de Isaac del Toro, además de consultar la cobertura completa del Tour de Francia 2026. Al finalizar la jornada también estarán disponibles los highlights dentro de nuestra programación multiplataforma a las 13:30 horas, con el resumen de lo más destacado de la etapa.

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