¡Isaac del Toro recupera el maillot blanco del Tour de Francia! El ciclista mexicano se mete en el podio de la general

Isaac del Toro se convirtió en el líder de los ciclistas novenes del Tour de Francia tras registrar un tiempo de 4:23:09 en la etapa 15 de La Grande Boucle

Isaac del Toro brilla en el Tour de Francia | AFP: Jeff Pachoud

Isaac del Toro volvió a demostrar que desde hace tiempo dejó de ser una promesa del ciclismo internacional para convertirse en una realidad dentro de la élite mundial. El mexicano confirmó su crecimiento en la máxima categoría al alcanzar el top 3 de la clasificación general del Tour de Francia 2026 después de una nueva exhibición de resistencia en la montaña durante la etapa 15 de La Grande Boucle, una jornada que puso a prueba a los favoritos con un exigente final en el Plateau de Solaison. Además, quedó claro que Tadej Pogačar, amplio favorito para conquistar esta edición, también apuesta por el crecimiento de su compañero del UAE Team Emirates XRG, pues el esloveno tuvo un papel fundamental para que el corredor de Ensenada pudiera avanzar posiciones en la pelea por el podio y de paso recuperar el maillot blanco destinado para los ciclistas jóvenes de la carrera francesa.

‘Torito’ volvió a aparecer en el momento donde los grandes corredores suelen marcar diferencias. En una etapa de 183.9 kilómetros y más de 4,000 metros de desnivel positivo, el mexicano resistió una de las jornadas más duras del Tour de Francia, marcada por el encadenamiento de ascensos como Le Salève – Col de la Croisette y Côte du Mont, antes de llegar al Plateau de Solaison, un puerto de categoría Especial con 11.3 kilómetros al 9% de pendiente media. Fue ahí donde los favoritos quedaron frente a frente y donde el corredor del UAE Team Emirates XRG confirmó que tiene la capacidad para pelear contra los mejores escaladores del mundo.

La victoria de etapa fue para Remco Evenepoel, quien protagonizó un espectacular duelo en la cima del Plateau de Solaison junto a Tadej Pogačar e Isaac del Toro. El belga del Red Bull-BORA-hansgrohe logró soportar el ritmo impuesto por el UAE Team Emirates XRG y lanzó su ataque definitivo en los últimos metros para superar al campeón esloveno y conseguir uno de los triunfos más importantes de esta edición de La Grande Boucle. El esloveno terminó segundo y su compañero completó el podio de la jornada, un resultado que lo impulsó hasta la tercera posición de la clasificación general.

El día también tuvo un giro inesperado con la caída de Jonas Vingegaard a falta de aproximadamente 20 kilómetros para la meta. El danés, principal rival de Tadej Pogačar en la lucha por el maillot amarillo, sufrió un accidente en una curva y tuvo que abandonar la competencia al no poder continuar. En el mismo incidente se vio involucrado Isaac del Toro, quien cayó al suelo, pero logró recuperarse y regresar a la carrera para terminar junto a los mejores, una muestra de carácter que terminó siendo clave en sus aspiraciones dentro del Tour.

Tras la etapa 15, Tadej Pogačar mantiene el liderato de la clasificación general con un tiempo acumulado de 55 horas, 41 minutos y 31 segundos, seguido por Remco Evenepoel e Isaac del Toro, quien ahora ocupa el tercer puesto a 5 minutos y 58 segundos del esloveno. El mexicano también volvió a colocarse como uno de los principales candidatos en la clasificación de jóvenes y se consolidó como una de las grandes historias de esta edición. Después de superar una caída, responder en la alta montaña y recibir el respaldo de ‘Pogi’ en los kilómetros decisivos, el pedalista de Ensenada dejó claro que su presencia en la pelea por el podio no es una sorpresa: es una realidad.

Clasificación general tras la etapa 15 del Tour de Francia 2026

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) continúa como líder de la clasificación general con un tiempo acumulado de 55 horas, 41 minutos y 31 segundos, consolidando su ventaja en la carrera. En la segunda posición se mantiene Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), a 5:00 minutos del maillot amarillo, mientras que Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) completa el podio provisional a 5:58 y se coloca como el mejor ciclista joven hasta el momento.

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1 Tadej Pogačar UAE Team Emirates – XRG 55:41:31 2 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 5:00 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG 5:58 4 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 6:23 5 Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 6:48 6 Mattias Skjelmose Lidl – Trek 7:28 7 Juan Ayuso Lidl – Trek 9:38 8 Lenny Martinez Bahrain – Victorious 10:28 9 Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 11:19 10 Jordan Jegat TotalEnergies 19:26 11 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team 21:44 12 Richard Carapaz EF Education – EasyPost 22:08 13 Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 22:09 14 Adam Yates UAE Team Emirates – XRG 24:12 15 Brandon McNulty Team Visma | Lease a Bike 24:42 16 Davide Piganzoli UAE Team Emirates – XRG 50:31 17 Nicolas Prodhomme Decathlon CMA CGM Team 1:03:27 18 Jai Hindley Red Bull – BORA – hansgrohe 1:12:58 19 Carlos Verona Lidl – Trek 1:15:35 20 Quinn Simmons Lidl – Trek 1:23:30

Resultados de la etapa 15 del Tour de Francia 2026

En la etapa 15 del Tour de Francia 2026, Remco Evenepoel se llevó la victoria tras completar el recorrido con un tiempo de 4:23:09 tras superar en el mismo registro a Tadej Pogačar, quien finalizó segundo. Isaac del Toro, también del UAE Team Emirates – XRG, cruzó la meta en la tercera posición a seis segundos del ganador. Entre los principales protagonistas de la jornada también destacaron Paul Seixas, cuarto a 58 segundos, y Florian Lipowitz. La etapa dejó además actuaciones destacadas de ciclistas como Mattias Skjelmose, Juan Ayuso y Richard Carapaz, en una jornada marcada por la lucha entre los favoritos y los aspirantes a la clasificación general.

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 4:23:09 2 Tadej Pogačar UAE Team Emirates – XRG 4:23:09 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG 0:06 4 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 0:58 5 Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 4:23:09 6 Mattias Skjelmose Bahrain – Victorious 1:57 7 Lenny Martinez Lidl – Trek 4:23:09 8 Juan Ayuso Lidl – Trek 2:00 9 Adam Yates UAE Team Emirates – XRG 4:23:09 10 Quinn Simmons Lidl – Trek 2:16 11 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team 2:22 12 Richard Carapaz EF Education – EasyPost 2:51 13 Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:54 14 Jordan Jegat TotalEnergies 3:17 15 Einer Rubio Bahrain – Victorious 4:22 16 Antonio Tiberi Movistar Team 4:55 17 Ewen Costiou Groupama – FDJ United 5:17 18 Davide Piganzoli Team Visma Lease a Bike 19 Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 5:40 20 Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM Team —

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