¡Hasta los ‘magos’ le temen al Tricolor! Rupert Grint acepta que México le preocupa ante Inglaterra

El actor británico y protagonista de Harry Potter reconoció el nivel de la selección mexicana antes del duelo ante Inglaterra en el Mundial 2026

Rupert Grint habla en la previa del México vs Inglaterra | Instagram

El enfrentamiento entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 ha generado expectativa tanto en el ámbito deportivo como fuera de las canchas. A unas horas del partido, resurgieron las declaraciones del actor británico Rupert Grint, quien semanas atrás reconoció el nivel que ha mostrado la selección mexicana durante el torneo.

Lo llamativo es que, cuando el protagonista de Harry Potter compartió su opinión, todavía no estaba definido el cuadro de los octavos de final. Sin embargo, el destino terminó colocando frente a frente a ambas selecciones, lo que dio un nuevo significado a las palabras del actor inglés.

¿Qué dijo Rupert Grint sobre la selección mexicana en el Mundial 2026?

Durante una conversación sobre la Copa del Mundo, Rupert Grint fue cuestionado sobre el desempeño del Tricolor y reconoció que el conjunto dirigido por Javier Aguirre se había convertido en uno de los equipos que más llamaban su atención.“Sí, bueno, la verdad es que México me preocupa bastante. Se ven muy fuertes en este momento”, comentó el actor para el sitio paloma y nacho.

Grint explicó que sigue el futbol desde pequeño y que la Copa del Mundo es uno de los eventos deportivos que más disfruta. Al hablar nuevamente del combinado mexicano, insistió en que considera complicado enfrentarlo.

“A mí me encanta este torneo. Desde que era niño. Me trae recuerdos muy nostálgicos ver jugar a Inglaterra, es algo que realmente disfruto. Y como te decía, México se ve muy difícil de vencer. Creo que ese sería el partido más duro, sin duda. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Mucha suerte”, señaló.

El actor también habló sobre la final que imaginaba antes de conocerse los cruces de eliminación directa. Como era de esperarse, colocó a Inglaterra entre sus candidatos, aunque también mencionó a Argentina por la historia que existe entre ambas selecciones.

“Oh, bueno, aparte de México… Inglaterra, por supuesto. Obviamente eso ya no puede pasar ahora, pero no sé, supongo que un Inglaterra contra Argentina. Creo que hay una especie de revancha histórica ahí. Sería una buena final. Pero bueno, ya veremos. No quiero salarlo”, afirmó.

¿Cuándo y a qué hora es el partido México vs Inglaterra en los octavos de final?

El encuentro entre México e Inglaterra se disputará eldomingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El ganador del compromiso obtendrá su boleto a los cuartos de final del torneo que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

¿Quién es Rupert Grint y cuáles son sus mejores interpretaciones?

Rupert Grint es un actor británico que alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Ron Weasley en la saga cinematográfica de Harry Potter, personaje que encarnó durante las ocho películas basadas en las novelas de J.K. Rowling.

Tras concluir la franquicia, continuó su carrera en cine y televisión con producciones como Cherrybomb, Into the White, Moonwalkers, Snatch y la serie Servant, además de participar en distintos proyectos de teatro y televisión en el Reino Unido y Estados Unidos. Ahora, sus declaraciones sobre la selección mexicana cobran relevancia luego de que Inglaterra y el Tricolor se encuentren frente a frente por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

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