Del “Y si sí”, al “No Inglés”; equipos de NFL y otros deportes apoyan a México contra Inglaterra

Equipos, marcas y cuentas deportivas modificaron sus mensajes para respaldar al Tricolor ante Inglaterra

La afición convirtió la previa en una campaña viral | @PackersEnEsp / @mexicogp

La previa del México vs Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 salió de la cancha y tomó fuerza en redes sociales. Primero fue el “¿Y si sí?”, frase que se convirtió en una forma de alimentar la esperanza de la afición mexicana durante el torneo; ahora, el “No Inglés” apareció como una respuesta digital al cruce contra los Tres Leones, con marcas, equipos y cuentas deportivas que adaptaron sus mensajes al español para respaldar al Tricolor.

La campaña creció durante las horas previas al partido y se convirtió en una tendencia ligada al orgullo nacional, al humor y al futbol. De acuerdo con distintos reportes, el movimiento fue adoptado por empresas, franquicias deportivas y organizaciones vinculadas al deporte, entre ellas los San Francisco 49ers de la NFL y el Gran Premio de la Ciudad de México, que se sumaron con publicaciones en español antes del duelo de eliminación directa.

¿De qué trata la campaña “No Inglés” que se rinde a la selección mexicana?

El “No Inglés” es una campaña viral que invita a dejar de usar palabras en inglés de manera simbólica antes del México vs Inglaterra. La dinámica tomó fuerza en redes sociales como una muestra de apoyo a la selección mexicana, con publicaciones que tradujeron nombres de marcas, productos y expresiones cotidianas al español.

El movimiento también se mezcló con humor futbolero y parte de la conversación surgió tras la viralización de un clip en TikTok en el que se pedía suspender el uso de la salsa inglesa como gesto simbólico antes del partido ante Inglaterra. A partir de ahí, la idea se expandió entre aficionados, creadores de contenido y marcas que adoptaron comunicados, traducciones y guiños relacionados con el Tricolor.

La campaña funciona como una extensión del “¿Y si sí?”, pero con otro tono. Mientras esa frase representa la ilusión de imaginar a México avanzando más allá de sus límites históricos, el “No Inglés” coloca el foco en el rival y convierte la previa en una especie de juego colectivo en redes. El objetivo no es modificar el desarrollo del partido, sino construir ambiente alrededor de la selección mexicana antes de su duelo ante Inglaterra.

¿Qué equipos han mostrado su apoyo y de qué forma lo hacen? Así su mensaje

Uno de los casos más visibles fue el de los San Francisco 49ers, franquicia de la NFL con una comunidad importante en México. La cuenta en español del equipo se sumó al tono del “No Inglés” con un mensaje que evitó expresiones en inglés y apuntó a un fin de semana “puro español”. Además, reportes del movimiento señalaron que la franquicia fue adoptada en redes como “Los Cuarenta y Nueves de San Francisco”, en línea con la dinámica de traducir nombres. Otro caso fue el los Packers que ahora adoptaron el nombre de los Empacadores de la Bahía Verde.

La Fórmula 1 también apareció dentro de la conversación por medio del Gran Premio de la Ciudad de México. La cuenta del Mexico GP anunció una cobertura “100% en español” durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña y utilizó el hashtag #BretañaGP. La publicación también jugó con traducciones humorísticas de nombres de pilotos, como Luis Hamilton, Jorge Russell, Carlos Leclerc y Pedro Gaseoso, además de resaltar la presencia de Sergio Pérez.

Otras marcas relacionadas con el deporte y el consumo también adaptaron su comunicación. La tendencia pasó de ser una broma aislada a una campaña digital con participación de distintos sectores. En la previa del partido, el “No Inglés” permitió que cuentas deportivas, marcas y aficionados utilizaran la misma narrativa: españolizar nombres, evitar palabras en inglés y mostrar respaldo a México antes de enfrentar a una selección inglesa que llega como rival directo en la fase de eliminación.

¿A qué hora es el México vs Inglaterra este 5 de julio y dónde ver en vivo?

El México vs Inglaterra se jugará este domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, dentro de los octavos de final del Mundial 2026. El partido está programado en el Estadio Ciudad de México, donde el Tricolor buscará el boleto a los cuartos de final ante el conjunto inglés.

El encuentro podrá verse en televisión abierta por el Canal de las Estrellas, Canal 5 y Azteca 7. Además, la transmisión estará disponible en televisión de paga por TUDN y en streaming a través de ViX, por lo que los aficionados tendrán distintas opciones para seguir en vivo el partido.

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