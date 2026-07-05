Inglaterra presume dominio ante Concacaf antes de enfrentar a México en octavos del Mundial 2026

Los Tres Leones solo registran una derrota ante selecciones de la Concacaf en Copas del Mundo previo al cruce ante México

Inglaterra llegará al duelo de octavos de final ante México con un historial a favor frente a selecciones de Concacaf en Copas del Mundo. Antes del partido de este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, el cuadro europeo registra tres triunfos, tres empates y una derrota ante equipos de la zona en Mundiales.

El antecedente toma relevancia porque México buscará romper una tendencia que favorece a los ingleses en el escenario mundialista. El Tricolor e Inglaterra solo se han enfrentado una vez en una Copa del Mundo: fue en 1966, con triunfo inglés por 2-0 en Wembley.

Inglaterra vs selecciones de Concacaf en Mundiales

El primer cruce de Inglaterra contra un rival de Concacaf terminó en derrota. Fue en Brasil 1950, cuando Estados Unidos venció 1-0 a los ingleses, en uno de los resultados más recordados de aquella Copa del Mundo. Después de ese tropiezo, Inglaterra no volvió a perder ante selecciones de la zona en Mundiales.

La racha comenzó en Inglaterra 1966, con victoria 2-0 sobre la selección mexicana. Más tarde, en Italia 1990, Inglaterra empató ante Costa Rica; en Alemania 2006 derrotó a Trinidad y Tobago; en Sudáfrica 2010 igualó frente a Estados Unidos; en Rusia 2018 goleó a Panamá, y en Qatar 2022 volvió a empatar con Estados Unidos.

El balance antes del México vs Inglaterra de 2026 queda así: siete partidos ante Concacaf, con tres triunfos, tres empates y una derrota. El octavo duelo será ante México, en la cancha del Estadio Ciudad de México, por un boleto a los cuartos de final.

Mundial | Rival | Resultado

Brasil 1950 | Estados Unidos | Derrota

Inglaterra 1966 | México | Triunfo

Italia 1990 | Costa Rica | Empate

Alemania 2006 | Trinidad y Tobago | Triunfo

Sudáfrica 2010 | Estados Unidos | Empate

Rusia 2018 | Panamá | Triunfo

Qatar 2022 | Estados Unidos | Empate

México, Estados Unidos y Canadá 2026 | México | ¿?

Cómo fue el duelo entre México e Inglaterra en 1966

El único antecedente mundialista entre México e Inglaterra se jugó el 16 de julio de 1966 en Wembley, durante la fase de grupos. México llegaba tras empatar 1-1 ante Francia, mientras que Inglaterra venía de igualar 0-0 con Uruguay, por lo que el partido tenía peso para el equipo local.

El marcador se abrió cerca del minuto 38 con un disparo de Bobby Charlton desde fuera del área. Ese gol quedó como uno de los tantos más recordados del mediocampista inglés en aquella Copa del Mundo. Después, Roger Hunt amplió la ventaja para el 2-0 definitivo, resultado que dejó a Inglaterra con el control del grupo y que forma parte del camino al título que conquistó como local.

Ahora, 60 años después, México e Inglaterra volverán a cruzarse en un Mundial. Para el Tricolor, el partido representa una oportunidad para cambiar la historia directa ante los ingleses y cortar el dominio que Inglaterra mantiene frente a equipos de Concacaf en Copas del Mundo.

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