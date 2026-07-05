Unai Simón reconoce a Guillermo Ochoa y calienta el Portugal vs España: “Cristiano Ronaldo no es el mismo”

Unai Simón se enfrenta a un Cristiano Ronaldo que vive su última chance de levantar una Copa del Mundo en el Portugal vs España en el Estadio Dallas

Unai Simón analiza el Portugal vs España del Mundial 2026 | Reuters

España se juega la vida en el Mundial 2026 frente a Portugal en el partido de octavos de final que se disputará este lunes 6 de julio. De cara al encuentro en el Estadio de Dallas, Unai Simón tiene claro uno de los aspectos fundamentales para que la Roja pueda avanzar a la siguiente ronda: mantener alejado a Cristiano Ronaldo del área. El guardameta español considera que, si logran limitar la influencia del capitán portugués en las zonas de peligro, las posibilidades de conseguir la victoria aumentarán considerablemente.

Unai Simón compareció ante los medios de comunicación este sábado 4 de julio para analizar la previa del que podría ser el compromiso más exigente que ha enfrentado España en la presente Copa del Mundo. Como era de esperarse, gran parte de las preguntas estuvieron enfocadas en Cristiano Ronaldo, líder del conjunto lusitano y quien busca cerrar su trayectoria mundialista con el ansiado título de la FIFA. La experiencia, calidad y capacidad goleadora del delantero portugués lo convierten en la principal amenaza para una selección española que aspira a seguir con vida en el torneo.

“El Cristiano que tenemos en el Mundial no es el mismo de hace seis o siete años, cuando estaba en su ‘prime’. Tenemos que intentar tenerle lo más lejos posible del área”, declaró el portero de la selección de España.

Pese a que Unai Simón considera que Cristiano Ronaldo quizá no atraviesa el mejor momento de su carrera, el guardameta español sabe que sería un error subestimar al máximo goleador en la historia del fútbol, sobre todo porque un tanto de CR7 fue suficiente para llevar hasta la prórroga la final de la Nations League 2025 entre España y Portugal, un encuentro que terminó a favor del conjunto lusitano en la tanda de penales.

“En la final de la Nations League tuvo un balón dentro del área y lo metió. Tiene esa capacidad goleadora que a todos nos gustaría tener en nuestro equipo”, recalcó Unai Simón.

Unai Simón reconoce a Guillermo Ochoa

El español de 29 años se ha convertido en el portero con más minutos sin recibir gol en la historia de las Copas del Mundo tras superar la marca de 517 minutos que había establecido el italiano Walter Zenga durante el Mundial de 1990. Sin embargo, lejos de atribuirse el mérito de manera individual, el guardameta español destacó que este logro es consecuencia del trabajo colectivo que ha realizado la selección a lo largo del torneo. Además reconoció su orgullo por compartir el Mundial 2026 con Guillermo Ochoa, portero de la selección mexicana, que recibió un homenaje en su sexto mundial.

“Lo del récord habla mejor del equipo que de mí, por cómo ha venido la dinámica. Llega un momento en el que mi nombre aparece en portada, pero tiene que estar orgulloso el equipo. Concedemos pocas ocasiones y todos trabajamos por y para ello. El récord me ha valido para reconocer aún más el trabajo que estamos haciendo”. sentenció el arquero. “En todos los torneos hay porteros que se dan a conocer o que destacan. A Ochoa le he visto en todos los Mundiales que yo he visto y compartir torneo es un orgullo para mí. La posición de portero es muy determinante y algo ingrata cuando vienen mal dadas, y poco agradecida cuando se consigue un objetivo”.

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