Peloteando, en vivo | Domingo 5 de julio

No te pierdas el mejor morning show deportivo a través de la multiplataforma de Claro Sports con la mejor información de la máxima fiesta del fútbol

Sintoniza Peloteando, el mejor programa matutino que te mantiene al tanto de toda la actualidad deportiva. Cada mañana, los expertos analizan las últimas noticias, resultados y tendencias de todos los deportes para ofrecer un panorama completo a los espectadores.

No te pierdas la cobertura especial de la máxima fiesta del fútbol con toda la previa del duelo de octavos de final entre México e Inglaterra, un encuentro en el que el Tricolor busca hacer historia en el Estadio Ciudad de México.

¡Disfruta de este morning show a través de la multiplataforma de Claro Sports!

Te puede interesar: