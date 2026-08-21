Isaac del Toro en la Vuelta a Alemania 2026 en vivo: fecha, horario de la Etapa 2 y dónde ver la carrera del mexicano

Tras ganar el prólogo y quedar segundo en la primera jornada, el mexicano busca mantenerse cerca del liderato actual de Louis Barré

Etapa 2 de La Vuelta a Alemania 2026 horario y dónde ver | Claro Sports

Isaac del Toro afrontará este viernes 21 de agosto un nuevo capítulo en la Vuelta a Alemania 2026. El ciclista mexicano llegará a la Etapa 2 instalado en la pelea por la clasificación general, después de terminar segundo en la primera jornada en línea y perder ante Louis Barré.

El representante del UAE Team Emirates-XRG había comenzado la competencia con el triunfo en el prólogo de Bad Orb. En la Etapa 1 volvió a disputar los primeros puestos tras completar los 215.3 kilómetros rumbo a Schwäbisch Hall, pero el movimiento de Barré durante los últimos dos kilómetros cambió el orden de la carrera.

Del Toro encabezó la persecución y cruzó la meta en la segunda posición. Ahora tendrá otra oportunidad para mantenerse cerca del liderato en una jornada de 197 kilómetros cuyo trazado presenta condiciones distintas a las del día anterior.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es la Etapa 2 de la Vuelta a Alemania 2026?

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La Etapa 2 de la Vuelta a Alemania 2026 se disputará este viernes 21 de agosto, con un recorrido de 197 kilómetros que comenzará en Schwäbisch Hall, localidad donde terminó la jornada anterior, y tendrá como destino Offenbach an der Queich.

La salida está programada para las 07:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. El primer sector del recorrido tendrá terreno quebrado, por lo que los equipos deberán mantenerse atentos ante posibles movimientos que puedan modificar el desarrollo de la competencia. El panorama cambiará durante la segunda mitad de la etapa. En ese sector desaparecerán las ascensiones y el terreno será prácticamente llano hasta la llegada a Offenbach an der Queich.

Estas características abren la posibilidad de que la definición se produzca mediante un esprint masivo. Los velocistas tendrán una oportunidad para disputar el triunfo, mientras que los corredores involucrados en la clasificación general buscarán evitar cortes que puedan traducirse en diferencias de tiempo.

Para Del Toro será una jornada en la que deberá mantenerse dentro del grupo principal. Después de ceder el liderato en la Etapa 1, el mexicano continúa dentro de la pelea por los primeros puestos y cualquier diferencia podría influir en el orden general.

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Isaac del Toro en la Vuelta a Alemania 2026: ¿Quién transmite en vivo la carrera del mexicano?

La Etapa 2 de la Vuelta a Alemania 2026 se podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports a partir de las 07:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión permitirá seguir la actuación de Isaac del Toro con el UAE Team Emirates-XRG, así como la disputa entre los corredores que buscan mantenerse en los primeros lugares de la clasificación.

El mexicano llegó a Alemania después de convertirse en uno de los nombres a seguir dentro de la competencia y respondió desde el prólogo. Su victoria en los 2.6 kilómetros de Bad Orb le permitió tomar la primera camiseta de líder antes de comenzar las etapas en línea.

Clasificación de la Vuelta a Alemania 2026

Louis Barré tomó el liderato de la Vuelta a Alemania después de su actuación en la Etapa 1. El francés aprovechó los últimos kilómetros del recorrido hacia Schwäbisch Hall para lanzar un ataque que el grupo perseguidor no consiguió neutralizar antes de la meta. Dejando la clasificación de la siguiente manera:

Louis Barré (Team Visma-Lease a Bike) | 5:18:18 Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) | a 0:09 Giulio Ciccone (Lidl-Trek) | a 0:18 Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) | a 0:28 Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) | a 0:29 Natnael Tesfatsion (Movistar Team) | a 0:30 Bart Lemmen (Team Visma-Lease a Bike) | a 0:30 Tibor del Grosso (Alpecin-Premier Tech) | a 0:30 Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) | a 0:33 Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) | a 0:33

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