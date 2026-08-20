Isaac del Toro finaliza segundo la etapa 1 de la Vuelta a Alemania 2026; Louis Barré toma el liderato general

El mexicano atacó en los últimos 700 metros y ganó el sprint perseguidor, pero el francés llegó en solitario y se apoderó de la general

Isaac del Toro terminó en la segunda posición de la etapa 1 de la Vuelta a Alemania 2026, después de encabezar la persecución en un final selectivo rumbo a Schwäbisch Hall. El mexicano no logró alcanzar a Louis Barré, quien se escapó en los últimos dos kilómetros, conquistó la jornada y despojó al ciclista del UAE Team Emirates-XRG del liderato general.

Del Toro comenzó el día con la camiseta azul tras imponerse en el prólogo de Bad Orb, donde había superado a Paul Magnier. La primera etapa en línea presentó un recorrido de 215.3 kilómetros y 3,188 metros de desnivel, el trayecto más largo de esta edición, con un terreno quebrado que exigió al equipo del mexicano controlar la carrera desde las primeras horas.

La fuga del día se estableció durante el primer tramo con Miguel Heidemann, Ole Theiler y Ellande Larronde. El trío llegó a superar los cinco minutos de ventaja mientras UAE Team Emirates-XRG asumía el mando del pelotón. Heidemann y Theiler también aprovecharon la escapada para disputar los puntos de montaña, con un triunfo para cada uno en los dos pasos puntuables de cuarta categoría.

Margen reducido

El ensenadense quedó detrás del ciclista francés | FLORIAN WIEGAND / DPA VIA AFP

El margen comenzó a disminuir cuando restaban menos de 100 kilómetros. UAE elevó el ritmo para proteger a Del Toro y más tarde recibió la colaboración de Visma-Lease a Bike y Lidl-Trek. La exigencia del terreno seleccionó el pelotón y dejó rezagados a corredores como Laurenz Rex y António Morgado, mientras el grupo principal se acercaba a los hombres de punta.

La lluvia apareció cuando faltaban cerca de 60 kilómetros y convirtió el cierre en un tramo todavía más complicado. El asfalto mojado, las pendientes constantes y el desgaste acumulado aceleraron la neutralización de la fuga original, alcanzada aproximadamente a 47 kilómetros de la meta. A partir de ese momento comenzaron los ataques entre los equipos con aspiraciones de ganar la etapa.

Théo Hébert fue uno de los primeros en intentarlo y consiguió pasar en solitario por el sprint intermedio de Waldenburg. Maximilian Walscheid salió en su persecución, aunque su movimiento no prosperó. Poco después, Wilco Kelderman atacó desde el pelotón, alcanzó a Hébert y formó una nueva cabeza de carrera, que abrió una diferencia cercana a los 45 segundos.

Kelderman llegó a colocarse de manera provisional como líder virtual, pero Lidl-Trek, Soudal Quick-Step y UAE Team Emirates-XRG organizaron la persecución. Del Toro permaneció en el grupo de favoritos mientras Carlos Verona endurecía la marcha para Lidl-Trek. El esfuerzo redujo la diferencia y los dos escapados fueron neutralizados a 7.2 kilómetros de la llegada.

El repunte de Isaac Del Toro

La reunión no detuvo los movimientos. Danny van Poppel lanzó una primera aceleración y después Mathias Vacek volvió a romper el grupo a poco más de cinco kilómetros. Louis Barré y Paul Magnier respondieron al ataque y formaron un trío que abrió una pequeña diferencia sobre Del Toro y los demás aspirantes. En el sprint bonificado de Rollhofsteige, Barré consiguió tres segundos, Magnier sumó dos y Vacek obtuvo uno.

Barré mantuvo la iniciativa con Magnier a su rueda, pero a 1.9 kilómetros de la meta aceleró en un sector ascendente y dejó atrás al corredor de Soudal Quick-Step. El francés llegó a contar con una ventaja aproximada de 13 segundos, mientras el grupo perseguidor dudaba antes de organizar la respuesta definitiva.

Magnier fue alcanzado dentro del último kilómetro y Del Toro decidió asumir la persecución. El mexicano atacó a 700 metros de la llegada, se separó del grupo y ganó el sprint por la segunda posición, pero ya no tuvo espacio suficiente para alcanzar a Barré. Giulio Ciccone cruzó tercero, con el mismo tiempo del representante del UAE.

Edgar Cadena queda en el puesto 17

El mexicano Edgar David Cadena también completó una actuación sólida al terminar en la posición 17 con el Team Storck-MRW Bau. Cadena llegó dentro del grupo ubicado a 24 segundos de Louis Barré, apenas ocho segundos después de Isaac del Toro, para colocar a los dos representantes mexicanos entre los primeros 20 de la etapa.

Louis Barré completó el recorrido en 5 horas, 15 minutos y 9 segundos. El francés obtuvo además los diez segundos de bonificación correspondientes al triunfo y, sumados a los tres logrados en el sprint intermedio, convirtió una desventaja inicial de 14 segundos respecto a Del Toro en un liderato de nueve. Fue su segunda victoria como profesional.

Clasificación de la etapa 1 de la Vuelta a Alemania 2026

Barré ganó en solitario y Del Toro encabezó el primer grupo perseguidor, que llegó 16 segundos después. Ciccone completó el podio, mientras seis corredores recibieron el mismo tiempo que el mexicano.

Louis Barré (Team Visma-Lease a Bike) | 5:15:09 Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) | a 0:16 Giulio Ciccone (Lidl-Trek) | a 0:16 Natnael Tesfatsion (Movistar Team) | a 0:16 Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) | a 0:16 Bart Lemmen (Team Visma-Lease a Bike) | a 0:16 Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) | a 0:22 Tijmen Graat (Team Visma-Lease a Bike) | a 0:24 Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) | a 0:24 Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) | a 0:24

Clasificación general Vuelta a Alemania 2026

Louis Barré es el nuevo líder con un tiempo acumulado de 5:18:18. Isaac del Toro descendió al segundo lugar, a nueve segundos, mientras Giulio Ciccone ocupa la tercera plaza a 18.

Louis Barré (Team Visma-Lease a Bike) | 5:18:18 Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) | a 0:09 Giulio Ciccone (Lidl-Trek) | a 0:18 Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) | a 0:28 Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) | a 0:29 Natnael Tesfatsion (Movistar Team) | a 0:30 Bart Lemmen (Team Visma-Lease a Bike) | a 0:30 Tibor del Grosso (Alpecin-Premier Tech) | a 0:30 Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) | a 0:33 Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) | a 0:33

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