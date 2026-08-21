Barcelona tendría acuerdo con Lautaro Martínez y ahora busca convencer al Inter de Milán

Lautaro da el sí al Barcelona: el Inter tiene la última palabra. Reuters

El mercado del Barcelona podría tener un movimiento importante en la recta final. De acuerdo con información revelada en El Chiringuito, la directiva blaugrana ya habría avanzado en las conversaciones con el entorno de Lautaro Martínez y tendría acordadas las condiciones personales del delantero argentino. El siguiente paso sería alcanzar un entendimiento económico con el Inter de Milán.

Según la versión difundida por el programa español, la semana pasada se celebró una reunión en Madrid entre Deco, Bojan y Alejandro Camaño, representante del atacante. El encuentro habría servido para acercar posiciones y dejar encaminadas las condiciones que tendría Lautaro en caso de que Barcelona consiga cerrar la operación con el conjunto italiano.

Barcelona tendría un acuerdo con Lautaro Martínez

Barcelona ya habría alcanzado un entendimiento con el futbolista. Las cantidades y condiciones personales estarían pactadas, aunque la transferencia todavía depende de que ambos clubes logren ponerse de acuerdo por el precio del delantero.

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El escenario representa un avance respecto a las versiones surgidas en los últimos días. Lautaro había aparecido como una alternativa después de que las negociaciones por Julián Álvarez encontraran obstáculos, ya que el delantero del Atlético de Madrid figuraba entre las principales opciones de la dirección deportiva para reforzar el ataque.

El conjunto catalán busca incorporar un centrodelantero y el nombre de Lautaro volvió a tomar fuerza por su experiencia y producción ofensiva. El argentino tiene contrato con el Inter hasta 2029 y acumula 175 goles en 376 partidos desde su llegada al club italiano en 2018.

El Inter mantiene la llave del fichaje

El supuesto acuerdo entre Lautaro y Barcelona no significa que la operación esté cerrada. Desde Italia, la postura del Inter continúa siendo firme: su capitán es considerado una pieza fundamental y, por ahora, el club no contempla desprenderse de él.

Ese es precisamente el obstáculo que debe superar la directiva blaugrana. Reportes previos incluso apuntaban a que todavía no había comenzado una negociación formal entre los clubes, por lo que cualquier avance dependerá de que Barcelona presente una oferta capaz de modificar la postura de la institución italiana.

El Inter cuenta además con argumentos deportivos para mantenerse firme. Lautaro es capitán, uno de los principales goleadores de la plantilla y una de las piezas centrales del proyecto construido durante las últimas temporadas.

Lautaro gana fuerza tras complicarse la opción de Julián Álvarez

El campeón del mundo con Argentina ganó protagonismo en el radar del Barcelona a medida que la operación por Julián Álvarez se fue complicando. El Atlético de Madrid mantiene al delantero como una de sus principales figuras y las condiciones económicas de una eventual transferencia obligaron al conjunto catalán a estudiar otras alternativas.

En ese contexto reapareció Lautaro, un futbolista que ya había sido relacionado con Barcelona en mercados anteriores y que tiene las características para convertirse en la referencia ofensiva del equipo. La postura del conjunto italiano, sin embargo, mantiene la operación lejos de una resolución.

Con el cierre del mercado cada vez más cerca, la propuesta económica será determinante. Barcelona tendría el acuerdo personal con Lautaro Martínez, pero todavía necesita convencer al Inter para convertir ese entendimiento en uno de los movimientos más importantes del mercado.

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