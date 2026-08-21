Cuadrangulares de la Liga Femenina BetPlay 2026: ¿Cómo quedaron los grupos y la primera fecha?

Se definieron los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga Femenina BetPlay 2026 tras la última fecha del torneo.

Trofeo de la Liga Femenina BetPlay | Vizzor Image

Finalizó el todos contra todos de la Liga Femenina BetPlay 2026 con varios partidos de la última fecha al unísono y con eso se definieron a los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares. En total fueron cuatro cotejos los que se llevaron a cabo en esa jornada de cierre.

Antes de entrar a profundidad sobre cómo quedaron conformados los dos grupos de la siguiente ronda, los resultados de esos compromisos quedaron así: Bucaramanga 2-1 Once Caldas, Medellín 0-2 América, Orsomarso 3-0 Deportivo Pasto y Santa Fe 4-4 Fortaleza.

Así las cosas, los clubes que quedaron en zona de clasificación son los siguientes, en orden: Nacional, Deportivo Cali, Millonarios, América, Internacional de Bogotá, Santa Fe, Internacional de Palmira y Orsomarso.

MÁS INFORMACIÓN: Esposa e hija de Edwin Cardona causan indignación por reventa de boletas para partido benéfico Atlético Nacional vs Once Caldas

Grupos de los cuadrangulares de la Liga Femenina BetPlay

Nacional y Deportivo Cali quedaron como cabeza de grupo al finalizar primero y segundo, respectivamente. En total son seis fechas por cada sector, cada escuadra jugando tres juegos de local y tres como visitante. Los dos primeros en la tabla avanzarán a las semifinales.

Grupo A

Nacional.

Internacional de Palmira.

Internacional de Bogotá.

Millonarios.

Grupo B

Deportivo Cali.

Orsomarso.

Santa Fe.

América de Cali

Primera fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina BetPlay

En el sorteo también se sorteó la primera fecha de cada grupo, la cual falta por confirmar el día y hora de cada partido. Los cruces quedaron de la siguiente manera:

Grupo A

Millonarios vs Internacional de Bogotá.

Internacional de Palmira vs Nacional.

MÁS INFORMACIÓN: Dimayor da a conocer sanción tanto para Atlético Nacional como Jaguares por desmanes de hinchas

Grupo B

Santa Fe vs Orsomarso.

América vs Deportivo Cali.

¡𝗖𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼𝘀 𝘆 𝗹𝗮 𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮 𝟭 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗖𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮𝗻𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗟𝗶𝗴𝗮𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲! 👀⚽#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/5drOZrOFdF — DIMAYOR (@Dimayor) August 20, 2026

Le puede interesar