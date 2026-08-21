Tottenham acuerda el fichaje de Savinho por… ¡85 millones de Libras!

El brasileño está cerca de cambiar Manchester por Londres, mientras los Citizens analizan opciones para cubrir su salida antes del cierre del mercado

Tottenham va con todo por Savinho y Manchester City busca su reemplazo. Reuters

El futuro de Savinho apunta cada vez más lejos del Manchester City. Tottenham habría alcanzado un acuerdo verbal con los Citizens para incorporar al extremo brasileño durante el actual mercado de verano, en una operación que podría convertirse en uno de los movimientos más importantes de la Premier League antes del cierre de registros.

De acuerdo con información atribuida a Fabrizio Romano, el futbolista viajaría en los próximos días para someterse a los exámenes médicos y completar los últimos pasos antes de convertirse en nuevo jugador de los Spurs. La operación superaría los 85 millones de libras, aunque todavía no existe una cifra definitiva confirmada por los clubes.

La posible salida también estaría relacionada con el deseo de Savinho de encontrar mayor protagonismo. El brasileño ya habría comunicado al Manchester City su intención de cambiar de aires, mientras Tottenham lo colocó entre sus principales objetivos para fortalecer una ofensiva que busca sumar desequilibrio y profundidad.

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Tottenham prepara una fuerte inversión por Savinho

El club londinense pretende incorporar a un futbolista con capacidad para romper líneas desde los costados y generar diferentes soluciones en ataque. A sus 22 años, Savinho aparece como una apuesta de presente y futuro dentro de un mercado en el que Tottenham busca elevar el nivel competitivo de su plantilla.

La transferencia también supondría un ingreso considerable para el Manchester City. La salida del brasileño dejaría además una vacante importante dentro de una plantilla que atraviesa cambios durante este mercado. Por ello, ya habría comenzado a estudiar diferentes alternativas para mantener profundidad en su sector ofensivo.

Manchester City analiza opciones para reemplazar a Savinho

Uno de los primeros nombres que apareció en el radar fue Adam Wharton, mediocampista de 22 años del Crystal Palace. Sin embargo, el conjunto londinense habría rechazado los primeros acercamientos y mantiene una postura firme respecto a la continuidad del internacional inglés.

Ante ese escenario, otra opción que comienza a ganar fuerza es Allan, extremo brasileño de 22 años que actualmente milita en Palmeiras. El atacante registra cuatro goles en 20 partidos durante la presente temporada y existirían conversaciones para explorar una eventual llegada al Etihad Stadium.

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La negociación por Allan todavía se encuentra en una etapa inicial, pero su perfil aparece entre las alternativas estudiadas para cubrir el espacio que podría dejar Savinho. El objetivo del Manchester City sería conservar variantes por las bandas y continuar renovando una plantilla que ha registrado varios movimientos durante el verano.

Mientras tanto, Tottenham espera avanzar con los últimos detalles del fichaje. Si Savinho supera los exámenes médicos y el acuerdo queda formalizado, cambiará Manchester por Londres para iniciar una nueva etapa dentro de la Premier League, mientras los Citizens aceleran la búsqueda de una pieza que permita cubrir su eventual salida.

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