Pico y placa en Bogotá para este martes, 10 de marzo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

La restricción de la movilidad ya es un hábito para los residentes de la ciudad capital y un llamado a buscar medios alternativos.

Bogotá, de noche. – Pablo Vera, AFP.

Un aspecto que ya es parte de la vida de los bogotanos es el pico y placa. Los días entre semana suelen estar acompañados con la restricción de movilidad que pretende reducir el número de vehículos en las calles y favorecer el flujo en toda la ciudad capital. Este martes, habrá vigencia de la medida para algunos.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este martes, 10 de marzo de 2026?

El sistema de rotación intercalada indica que el turno de la restricción para un día par le corresponde a los vehículos particulares terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Estos conductores deberán utilizar otros medios de transporte o planear sus desplazamientos por fuera de los horarios establecidos.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Aplica para la mayor parte del día, pues la medida empieza a las 6:00 a.m. y finaliza a las 9:00 p.m.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Vehículos dedicados a labores como prensa, servicios médicos, seguridad, personal diplomático o desplazamiento de personas en condición de discapacidad pueden tramitar un permiso especial de salvoconducto para no acogerse a la medida. Además, es bien conocido que los que funcionan con motor eléctrico están exentos por su aporte al medio ambiente.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

Para empezar, las consecuencias implican un comparendo tasado en 15 salarios mínimos legales diarios, que equivalen a $875.452,50 pesos. Además, el Código Nacional de Tránsito indica que el vehículo que sea sorprendido evadiendo la restricción será inmovilizado, lo cual aumenta los gastos por la utilización de grúa y parqueadero en patios.

Te puede interesar