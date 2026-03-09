Pasto y América de Cali, al acecho por el liderato de Liga

Los ‘Volcánicos’ son una de las sorpresas, mientras que el ‘Escarlata’ está en alza.

Pasto vs América de Cali | Vizzor

Partidazo en el complemento de la fecha 10 de la Liga BetPlay. El cierre de la jornada, en una gélida noche, tendrá a Deportivo Pasto y América de Cali como los protagonistas de un muy atractivo juego. Ambas escuadras, en la zona alta de la tabla, ven una oportunidad gigantesca de treparse a la cima, ya que los dos cuentan con posibilidades de asomarse a esta instancia si llegan a ganar en el Departamental Libertad este lunes 9 de marzo a las 8:30 p.m..

América, con una buena diferencia de gol, igualaría en caso de triunfo el umbral de Once Caldas y el Inter de Bogotá, pero los rebasaría por una mejor estadística en ese aspecto. El cuadro rojo ha anotado 14 tanto y encajado solo 5. Un poco más arriba está el Pasto, que sí desplazaría en puntos a los equipos actuales de la cima.

Hay puntos en común. Los dos llegan envalentonados por un presente muy positivo, en especial el América, que llega de dar un golpazo para seguir vivo en fase continental. Los del ‘Volcánico’, aún sin caer en casa, han tenido un buen andar bajo las riendas de Jonathan Risueño.

El Deportivo Pasto sigue “risueño”

El cuadro del sur del país viene de derrotar por 3-2 al Cúcuta Deportivo el pasado fin de semana. Tuvo líos en defensa, pero le bastó su poderío en ataque para enderezar el camino y conquistar otro triunfo en casa. Tan solo han caído ante Cali en todo el semestre, pero al menos en casa, el ‘Volcánico’ tiene la característica de que hace respetar su casa.

Hay otro motivo para que el hincha se ilusione. Yoshan Valois, talento de proyección y una de las cartas de gol más importantes del año pasado, reaparecerá en la lista de convocados y podrá sumar minutos. El delantero tenía todo arreglado para emprender su vuelo al exterior, pero por inconvenientes de última hora, el ariete de 21 años retorna a su casa.

América, envalentonado por su tiquete a fase de grupos en Sudamericana

Por su parte, los ‘Escarlatas’ vienen gozando un buen estado de forma. Atrás quedó el no responder en partidos pesados, ya que pudo remontarle al Bucaramanga en un capítulo bravo por acceder a la fase de grupos en la Copa Sudamericana. Hay niveles individuales muy altos, que le dan tranquilidad a David González en aras de elegir su nómina para el compromiso.

Y hasta que por fin, el cuadro rojo podría contar con Tomás Ángel. Así como Pasto tendrá en sus filas a Valois, la gran novedad es el viaje del joven delantero, recién llegado tras su periplo en la Major League Soccer. Para los dos, sin duda, podría ser un juego de estrenos en la zona ofensiva.

Los últimos Pasto vs América en el Departamental Libertad

Este es el historial más reciente de partidos:

24.09.2025 | Pasto 0-2 América de Cali | Liga BetPlay 2025-II.

07.11.2024 | Pasto 3-1 América de Cali | Liga BetPlay 2024-II.

04.02.2023 | Pasto 2-4 América de Cali | Liga BetPlay 2023-I.

23.11.2022 | Pasto 1-0 América de Cali | Liga BetPlay 2022-II (cuadrangulares).

07.05.2022 | Pasto 3-1 América de Cali | Liga BetPlay 2022-I.

Te puede interesar