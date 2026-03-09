Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 8 de marzo de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de los principales chances del país, en los sorteos de este domingo 8 de marzo de 2026.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, este domingo 8 de marzo, se hicieron efectivos varios sorteos, a través de los principales chances del país, para ir sumando nuevos multimillonarios en el país. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados:
Resultados de chances hoy, 8 de marzo
- Astro Luna: 8072 – Tauro.
- Caribeña Día: 1979 – 2
- Caribeña Noche: 2030
- Sinuano Día: 8016- 6
- Sinuano Noche: 7145 – 5
- Pick 3 Día: 211
- Pick 4 Día: 4653
- Pick 3 Noche: 889
- Pick 4 Noche: 5998
- Motilón Tarde: 8838 – 0
- Motilón Noche: 6315
- Fantástica Noche: 6859 – 5
- Culona Día: 8302 – 0
- Culona Noche: 1271
- Cafeterito Noche: 1203 – 4
- Chontico Día: 7282 – 8
- Chontico Noche: 8476 – 5
- Paisita Día: 2662 – 1
- Paisita Noche: 8958
- Antioqueñita 1: 4721 – 7
- Antioqueñita 2: 2809 – 1
- Pijao de Oro: 2448 – 6
- Samán: 1993
¿Cómo reclamar el premio de un chance?
Como se le conoce, los juegos establecen un monto máximo por poder reclamar en cualquier punto de venta. Solo se requiere llenar los datos en el tiquete ganador, y para conocer los límites, es importante leer lo que indica el reverso del tiquete adquirido. También puede encontrar información en el sitio web determinado.
Si supera el tope, debe recurrir a otra vía. La compañía podría determinar otros métodos, como acercarse a la oficina principal y reunir documentación para hacer efectivo el pago por transferencia bancaria u otro método.