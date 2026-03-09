Abreu frena la presión sobre Gilberto Mora: “Ya va evolucionando en sus entrenamientos”

El técnico de Xolos habla del proceso de recuperación del joven mediocampista tras la derrota ante Santos y pide paciencia con su regreso

El Loco Abreu pide calma con Gil Mora. Imago 7

El técnico de los Xolos de Tijuana, Sebastián ‘Loco’ Abreu, habló sobre la situación del joven futbolista Gilberto Mora, quien atraviesa un proceso de recuperación de pubalgia. El entrenador uruguayo pidió calma en torno al caso del mediocampista y subrayó que la prioridad del club es que el jugador recupere completamente su salud física y mental antes de pensar en su regreso a las canchas tanto en el Clausura 2026 como con la selección mexicana.

Abreu dejó claro que el objetivo principal es que el futbolista se recupere de forma adecuada para que pueda llegar en buenas condiciones al futuro. “La prioridad es primero su salud: su salud mental y su salud física, que se recupere y que pueda llegar al torneo más importante que puede tener un futbolista, y sobre todo siendo en casa, que es la Copa del Mundo”, apuntó en conferencia de prensa, tras la derrota en casa ante Santos Laguna en el cierre de la jornada 10.

El entrenador también explicó que no existe presión sobre Mora para acelerar su regreso, ya que el proceso de recuperación se está manejando con paciencia. “Presión hubiera sido que se le exigiera que ‘a huevo’ tiene que jugar para poder estar. Aquí hemos coincidido en que lo primero es que esté en condiciones físicas”, comentó.

De acuerdo con Abreu, el joven futbolista ha mostrado avances en su rehabilitación y continúa evolucionando en los entrenamientos, aunque el club busca evitar cualquier precipitación. “Va bien en su etapa y se va sintiendo mejor, ya va evolucionando en sus entrenamientos. Pero cuanto menos se hable de él, mejor, porque él va en una etapa por un camino diferente y nadie lo va a andar empujando para que se apure”, explicó.

El técnico de Tijuana destacó que Mora ya ha demostrado su talento dentro del campo, por lo que el enfoque ahora está en que recupere plenamente su condición física y mental. “Él ya mostró su potencial, su fútbol y su jerarquía. Entonces ahora necesitamos que su salud física y mental estén en óptimas condiciones; después, con los pies, él va a resolver”, sentenció Abreu.

Abreu no se escuda en la baja de Mora por el resultado ante Santos

Por otra parte, Abreu recordó que durante el torneo anterior el equipo logró resultados positivos incluso cuando Mora no estuvo disponible, por lo que consideró que el análisis sobre su ausencia suele intensificarse únicamente cuando los resultados no acompañan. “Ahora, el torneo pasado me acuerdo de que ganábamos y no estaba Gil, y no me venían las preguntas de ‘ganaste y te faltó Gil’; no se tocaba el tema. Hubo como cinco o seis partidos que Gil no jugó y el equipo generaba, ganaba”, explicó el entrenador.

El estratega también señaló que el plantel ha encontrado distintas variantes ofensivas, incluso con esquemas sin delantero fijo, lo que permitió mantener competitividad en varios encuentros. Sin embargo, reconoció la importancia que tiene Mora dentro del equipo por su capacidad para desequilibrar. “Al buen jugador se le extraña ganando, empatando o perdiendo. Al jugador clase A se le extraña siempre porque son jugadores diferentes, porque hacen que el equipo juegue diferente y porque generan otro tipo de sociedades”, afirmó.

