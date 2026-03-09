Arly Velásquez en vivo: transmisión paraesquí alpino super g; el mexicano en Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Sigue toda la acción del mexicano Arly Velásquez y del esquí alpino de la justa paralímpica invernal

La actividad del paraesquí alpino continúa en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con la participación del mexicano Arly Velásquez en la prueba de supergigante sentado varonil. El atleta nacional busca recuperar terreno en esta disciplina de velocidad tras su primera aparición en la justa, en una competencia que reúne a los mejores esquiadores paralímpicos del mundo en las pistas de Cortina d’Ampezzo.

Velásquez abrió su participación en Milano Cortina 2026 en la modalidad de descenso, donde sufrió una caída durante el recorrido en el Tofane Alpine Skiing Centre. Tras el incidente, el propio deportista explicó que las condiciones de la pista influyeron en su intento.

Ahora, el mexicano tiene una nueva oportunidad de competir en el supergigante (súper G), una prueba que combina velocidad y técnica en descensos que pueden superar los 100 kilómetros por hora.Sigue la transmisión en vivo de la actuación de Arly Velásquez desde el histórico Centro de Esquí Alpino de Tofane, donde los atletas paralímpicos buscarán marcar el mejor tiempo en un recorrido exigente dentro del programa de Milano Cortina 2026.

