Isaac del Toro firma top 10 tras la contrarreloj de la etapa 1 de la Tirreno-Adriático 2026

El mexicano Isaac del Toro tuvo un sólido arranque en la Tirreno‑Adriático 2026 tras registrar un tiempo de 12:44 minutos en la primera etapa y colocarse dentro del top 10 de la clasificación. La jornada inicial se caracterizó por una contrarreloj individual sobre un recorrido llano de 11.5 kilómetros con salida en Lido di Camaiore, escenario que ofreció un paisaje espectacular para dar inicio a la competencia. Tras el primer día de actividad, el liderato quedó en manos del italiano Filippo Ganna, quien marcó el mejor tiempo con 12:08.

Del Toro tomó la salida después de la primera hora de competencia, cuando todavía faltaban al menos 90 ciclistas por recorrer el trazado. Esta situación pudo influir en su desempeño, ya que no contaba con referencias claras sobre los registros que iban a marcar sus principales rivales. A esto se suma que el terreno completamente llano no suele ser la especialidad del corredor mexicano. Aun así, logró meterse entre los 10 mejores tiempos del día, aunque a una distancia considerable de los líderes de la clásica italiana.

Cabe recordar que el joven pedalista llega con una presión distinta a esta edición de la carrera. Dentro del equipo UAE Team Emirates no tendrá que trabajar bajo una estrategia enfocada en apoyar a Tadej Pogačar, quien no participa en esta competición. Este escenario le abre la puerta para competir con mayor libertad y centrarse en sus propios resultados, con la meta de buscar una victoria en lo que representa su tercera carrera de la temporada 2026.

Esta es la tercera ocasión que Isaac del Toro participa en la Tirreno-Adriático. Hace un par de años terminó en el cuarto puesto mientras cumplía su rol de escudero de Juan Ayuso, quien finalizó segundo en aquella edición. En 2025, el mexicano concluyó en la posición 19, mientras que Ayuso se llevó el triunfo en la prueba de siete etapas. Sin embargo, en 2026 el panorama es distinto, ya que Isaac del Toro llega como líder de su equipo, una condición que podría favorecer sus aspiraciones dentro de la carrera.

El italiano Filippo Ganna parte como líder de la Tirreno-Adriático 2026 tras enfundarse la maglia azzurra al término de la primera etapa, seguido en la clasificación por Thymen Arensman y Max Walscheid. La segunda jornada promete mayor exigencia, especialmente en el tramo final, donde el pelotón deberá superar un sector de sterrato de 5,3 kilómetros, mayormente en subida, que desemboca a poco más de un kilómetro de la meta. Desde allí, la carrera se resolverá en las empinadas calles de San Gimignano, con una rampa final que alcanza el 15% y que podría marcar diferencias entre los favoritos.

Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 12:08 Thymen Arensman | INEOS Grenadiers | +0:22 Max Walscheid | Lidl – Trek | +0:26 Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | +0:26 Jonathan Milan | Lidl – Trek | +0:29 Alan Hatherly | Team Jayco AlUla | +0:30 Primož Roglič | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:31 Ethan Hayter | Soudal Quick-Step | +0:32 Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | +0:33 Isaac del Toro | UAE Team Emirates – XRG | +0:36 Xabier Mikel Azparren | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +0:37 Giulio Pellizzari | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:37 Felix Großschartner | UAE Team Emirates – XRG | +0:38 Jan Christen | UAE Team Emirates – XRG | +0:39 Sam Welsford | INEOS Grenadiers | +0:40 Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | +0:44 Huub Artz | Lotto Intermarché | +0:44 Luca Giaimi | UAE Team Emirates – XRG | +0:46 Javier Romo | Movistar Team | +0:47 Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | +0:48

