¡Isaac del Toro, sexto en el Mundial de Ciclismo de Ruta! Evenepoel, tetracampeón de la contrarreloj

Isaac del Toro detuvo el cronómetro a 1.38,83 minutos de Remco Evenepoel en la prueba de este domingo 20 de septiembre que se desarrolló en Canadá

¡Isaac del Toro, sexto lugar en el Mundial de Ciclismo de Ruta! | AFP: Ivanov

Isaac del Toro volvió a demostrar su lugar entre la élite del ciclismo mundial al finalizar en la sexta posición de la prueba contrarreloj individual varonil del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, que se disputa en Canadá. El pedalista mexicano completó el recorrido a 1:38.83 minutos de Remco Evenepoel, quien hizo historia al conquistar por cuarta ocasión consecutiva el título de la especialidad.

El mexicano llegó a Canadá como uno de los candidatos a pelear por las primeras posiciones en la crono de este domingo 20 de septiembre, una de las pruebas más importantes del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la Unión Ciclista Internacional (UCI). A diferencia de las competencias habituales del calendario, en esta cita los corredores representan a sus respectivos países, por lo que Torito tuvo la oportunidad de defender los colores de México ante los mejores especialistas del planeta.

La prueba exigió a los ciclistas mantener un ritmo elevado durante los 39.2 kilómetros del trazado, que presentó un desnivel positivo de 220 metros y un perfil mayormente llano. Isaac del Toro respondió al desafío con una actuación que le permitió terminar dentro del Top 10, aunque la pelea por el podio resultó complicada ante la presencia de Remco Evenepoel, quien cumplió con los pronósticos y detuvo el reloj en 44:53.13 para asegurar un histórico tetracampeonato mundial consecutivo.

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La batalla contra el cronómetro comenzó con Kasper Asgreen como primera gran referencia, gracias a un registro de 46:41.67 que lo colocó en lo más alto de la clasificación provisional. Isaac del Toro tomó la salida y desde los primeros kilómetros dejó claro que podía competir entre los mejores: el mexicano marcó el cuarto mejor tiempo en el primer parcial y, aunque cayó hasta el sexto puesto en el segundo, mantuvo un ritmo superior a los 50 km/h. Mientras tanto, Paul Seixas encendió la pelea al desbancar a Asgreen con 46:06.17, pero la aparición de los grandes favoritos comenzó a cambiar por completo el panorama.

Pero la verdadera batalla por el oro apenas comenzaba. Remco Evenepoel tomó la salida y desde el primer pedalazo dejó claro que venía por el tetracampeonato. El belga pasó como una locomotora por cada punto de control: 12:17 en el primero, 24:50 en el segundo y 33:49 en el tercero, donde ya aventajaba por 48 segundos a Ganna. Filippo Ganna intentó responder con potencia, Seixas defendió su ventaja y el resto de los favoritos peleó por los puestos de honor, pero nadie pudo seguir la rueda del campeón. Evenepoel voló hacia la meta, paró el reloj en 44:53.13 y se colgó nuevamente el oro mundial, mientras el pedalista de Ensenada cerró la jornada en el sexto puesto, a 1:38.83 del belga.

Tiempos oficiales de la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

Pos. Ciclista País Tiempo 1 Remco Evenepoel Bélgica 44.53,13 2 Filippo Ganna Italia +0.57,31 3 Paul Seixas Francia +1.13,04 4 Brandon McNulty Estados Unidos +1.25,27 5 Jakob Söderqvist Suecia +1.26,18 6 Isaac del Toro México +1.38,83 7 Stefan Küng Suiza +1.44,44 8 Kasper Asgreen Dinamarca +1.48,54 9 Daan Hoole Países Bajos +2.02,21 10 Callum Thornley Gran Bretaña +2.02,79 11 Alec Segaert Bélgica +2.03,77 12 Mikkel Bjerg Dinamarca +2.06,1 13 Michael Leonard Canadá +2.09,65 14 Jasha Sütterlin Alemania +2.10,88 15 Mattia Cattaneo España +2.13,13 16 Iván Romeo Italia +2.14,39 17 Jan Tratnik Eslovenia +2.15,87 18 Ethan Hayter Gran Bretaña +2.18,79 19 Artem Shmidt Estados Unidos +2.20,44 20 Nelson Oliveira Portugal +2.23,24

Marlen Reusser, bicampeona mundial femenil en la contrarreloj

Marlen Reusser festejó su cumpleaños 35 con una nueva exhibición en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026. La suiza del Movistar defendió con éxito su título mundial de contrarreloj en Montreal, donde dominó la prueba élite femenil con más de 40 segundos de ventaja sobre la británica Zoe Bäckstedt y la alemana Franziska Koch, dentro de un recorrido de 39.2 kilómetros. Reusser, última corredora en tomar la salida, confirmó su condición de especialista sobre un trazado llano y alcanzó a Demi Vollering a 7.5 kilómetros de la meta; la neerlandesa, una de las grandes figuras de la temporada, terminó en la octava posición.

El triunfo permitió a Reusser sumar su segundo campeonato mundial consecutivo, después del oro que conquistó en Kigali 2025, y ampliar un palmarés que también incluye cuatro títulos europeos y una medalla de plata olímpica en Tokio 2020. La representación mexicana cerró la prueba con Romina Hinojosa en el puesto 28, a 5:42 de la campeona, mientras que Sara Roel ocupó la posición 33, con una diferencia de 7:29 respecto al tiempo de Reusser.

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