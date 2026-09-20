¿Cuándo corre Isaac del Toro la prueba de ruta en Mundial de Ciclismo 2026? Fecha, hora y dónde ver en vivo

El mexicano llega a la prueba estelar del Mundial después de subir al podio en Montreal y conseguir un sexto lugar en la contrarreloj

Isaac del Toro listo para el Mundial de Ciclismo | Reuters

Isaac del Toro ya completó su primera participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 y ahora tiene la mirada puesta en la prueba más importante del campeonato. El mexicano volverá a competir el próximo domingo 27 de septiembre, cuando participe en la carrera de ruta élite varonil en Montreal, Canadá.

El ciclista del UAE Team Emirates-XRG llega a esa cita después de un sexto lugar en la contrarreloj individual y, sobre todo, tras haber ganado el Grand Prix Cycliste de Montréal apenas una semana antes del Mundial. Ese triunfo lo colocó entre los corredores a seguir para la disputa del maillot arcoíris.

¿Cuándo y dónde corre Isaac del Toro su próxima carrera en el Mundial de Ciclismo 2026?

La siguiente participación de Isaac del Toro será el domingo 27 de septiembre en la carrera de ruta élite varonil del Mundial de Ciclismo 2026. La prueba se disputará en Montreal, Canadá, y será el cierre del campeonato mundial.

Para los aficionados en México, la carrera está programada para comenzar a las 7:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Canadá y la costa este de Estados Unidos el arranque será a las 9:00 horas. La ruta masculina será una de las últimas pruebas del campeonato, que se desarrolla del 20 al 27 de septiembre.

El recorrido tendrá como uno de sus principales desafíos el circuito alrededor del Monte Royal, con varias ascensiones y un perfil que puede favorecer a corredores completos y escaladores. Además, la competencia tendrá un tramo inicial más largo y posteriormente entrará en el circuito montañoso que marcará la parte decisiva.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo? Resultado completo

En su primera prueba del Mundial, Isaac del Toro terminó sexto en la contrarreloj élite varonil. El mexicano registró un tiempo de 46:31.96, con una diferencia de 1:38.83 respecto al ganador de la prueba.

El belga Remco Evenepoel se quedó con el primer lugar al detener el cronómetro en 44:53.13, con una velocidad media de 52.4 kilómetros por hora. Filippo Ganna terminó segundo, a 57.31 segundos, mientras Paul Seixas ocupó la tercera posición a 1:13.04.

Brandon McNulty y Jakob Söderqvist completaron los cinco primeros lugares, mientras Del Toro terminó sexto. Aunque la contrarreloj no es su especialidad principal, el resultado le permitió completar su primera participación mundialista en Montreal antes de concentrarse en la prueba de ruta.

El resultado también forma parte de una progresión que el mexicano ya había mostrado en la edición anterior. En 2025 terminó séptimo en la carrera de ruta y quinto en la contrarreloj.

¿Quién transmite en vivo a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo y dónde ver?

Los aficionados en México podrán seguir el Mundial de Ciclismo 2026 a través de ESPN y Disney+. La competencia contempla 13 pruebas entre las categorías élite, sub 23 y júnior, además del relevo mixto.

Además, Claro Sports tendrá el seguimiento minuto a minuto de las carreras de Isaac del Toro, por lo que los aficionados podrán consultar en línea el desarrollo de la competencia, posiciones, resultados y principales incidencias del ciclista mexicano.

¿Es favorito Isaac del Toro para ganar la carrera de ruta en el Mundial de Ciclismo?

Isaac del Toro llega a la carrera de ruta como uno de los corredores que aparecen entre los principales candidatos para pelear por el título, de acuerdo con análisis previos al Mundial. Su victoria en el Grand Prix Cycliste de Montréal adquiere especial relevancia porque aquella competencia utilizó el mismo circuito que tendrá protagonismo en la prueba mundialista.

El mexicano se impuso en aquel Gran Premio después de protagonizar junto con Paul Seixas una definición en los kilómetros finales. Del Toro ganó el sprint entre ambos y tuvo como compañero de equipo en el podio a Brandon McNulty, resultado que reforzó las expectativas alrededor de su participación mundialista.

El panorama, sin embargo, presenta una competencia abierta. Entre los nombres que también aparecen como corredores a seguir están Tom Pidcock, Paul Seixas y Wout van Aert, además de otros especialistas que pueden adaptarse a un recorrido exigente. Tadej Pogačar, campeón de las dos últimas ediciones de la prueba de ruta, no podrá defender su título en Montreal.

Para Del Toro, la oportunidad llegará el 27 de septiembre, cuando dispute la carrera que repartirá el maillot arcoíris. Después de haber probado el circuito con el sexto puesto en la contrarreloj y de ganar el Grand Prix Cycliste de Montréal, el mexicano buscará cerrar su participación en Canadá con otro resultado destacado.

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