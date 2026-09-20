Suchitepéquez vs Xelajú MC en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el partido entre Suchitepéquez y Xelajú MC por la décima jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

Suchitepéquez vs Xelajú MC, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Suchitepéquez vs Xelajú MC! Este domingo 20 de septiembre, el Estadio Carlos Salazar Hijo recibe el encuentro correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los dos equipos llegan con la necesidad de recuperarse después de perder sus respectivos compromisos de la fecha anterior.

Suchitepéquez vuelve a presentarse ante su afición luego de caer 3-2 frente a Antigua GFC en la jornada 9. El conjunto venado busca dejar atrás ese resultado y sumar puntos que le permitan mejorar su posición en la tabla. Para conseguirlo, deberá corregir principalmente en defensa después de recibir tres goles en su última presentación.

Xelajú MC, por su parte, llega al Carlos Salazar Hijo después de perder 2-1 contra Guastatoya. Los Superchivos también necesitan una reacción para recuperar terreno en el Apertura 2026 y encontrar mayor regularidad. El conjunto quetzalteco buscará aprovechar su visita a Suchitepéquez para volver a sumar y acercarse a sus objetivos en la clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Suchitepéquez vs Xelajú MC hoy domingo 20 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Suchitepéquez y Xelajú MC será el domingo 20 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Carlos Salazar Hijo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Suchitepéquez vs Xelajú MC para la jornada 10, al momento

Suchitepéquez no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Xelajú MC sufrió la expulsión por doble amarilla de Juan Cardona, quién no podrá ser de la partida. Se estima que Wilmer Ávila y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez : Julio Secaida, Mafre Icuté, Wilson Díaz, Víctor Torres, César Madrid, Marco Rivas, Andrés Lezcano, Armando Zamorano, Carlos Artola, Fabricio González, Esvin De León. DT : Wilmer Ávila.

: Julio Secaida, Mafre Icuté, Wilson Díaz, Víctor Torres, César Madrid, Marco Rivas, Andrés Lezcano, Armando Zamorano, Carlos Artola, Fabricio González, Esvin De León. : Wilmer Ávila. Xelajú MC: Estuardo Sicán, Marcelo Hernández, Widvin Tebalan, Raúl Calderón, Kevin Ruíz, Oscar Mejía, Ricardo Marquez, Jorge Aparicio, Yair Jaén, Steven Cárdenas, Diego Casas. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes del Suchitepéquez vs Xelajú MC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Suchitepéquez y Xelajú MC:

11 de enero 2025 | Suchitepéquez 1-0 Xelajú MC | Amistoso

7 de abril de 2018 | Xelajú MC 4-3 Suchitepéquez | Torneo Clausura

11 de febrero de 2018 | Suchitepéquez 1-1 Xelajú MC | Torneo Clausura

12 de octubre de 2017 | Xelajú MC 4-1 Suchitepéquez | Torneo Apertura

9 de agosto de 2017 | Suchitepéquez 4-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

Te puede interesar